V Poprade zmeny vo vedení. Končia Bohunčák aj Koval, vzniká Správna rada ako poradný orgán vedenia

V hokejovom klube HK Poprad sa v tomto týždni len tak hemží novinkami.
HK Poprad
Hokejistom Popradu sa zatiaľ v aktuálnej sezóne najvyššej slovenskej súťaže nedarí podľa predstáv. Foto: archívne, FB, www.facebook.com
Po oznámení Ivana Droppu ako nového asistenta trénera HK Poprad namiesto Jozefa Budaja došlo aj k zmenám vo vedení klubu.

Odchádzajú z neho výkonný riaditeľ Rastislav Bohunčák a tiež športový riaditeľ Július Koval. Stane sa tak s výpovednou lehotou k 31. 12. 2025.

„Bohunčákova agenda – výkonná aj obchodná – prechádza dočasne pod vedenie Petra Gurčíka. Odchod Júliusa Kovala je súčasťou širšej transformácie športového vedenia, ktorej cieľom je posilniť odborné zázemie a rozšíriť rozhodovací proces o hlas skúsených osobností,“ napísal klub HK Poprad na svojom webe.

Bývalí hráči vo vedení

V tejto súvislosti vzniká nový poradný orgán vedenia a majiteľov klubu –Správna rada HK Poprad. Bude slúžiť ako poradný hlas pri strategických otázkach a smerovaní športovej časti organizácie. Jej členmi sa stávajú Radoslav Suchý, Ivan Saloň a Martin Kuľha, pričom dvere do budúcna zostávajú otvorené aj pre ďalších bývalých hráčov s významným vzťahom k HK Poprad.

Stabilita aj rast

Správna rada bude dočasne plniť funkciu športového manažmentu a pomôže s výberom športového riaditeľa.

„Zmeny vnímame ako prirodzenú súčasť vývoja klubu. Naším cieľom je zachovať stabilitu, posilniť športový rast a naďalej budovať HK Poprad ako moderný, profesionálne riadený hokejový klub s jasnou víziou a silnou väzbou na fanúšikov,“ napísal HK Poprad v tlačovej správe.

Zatiaľ na 10. mieste

Popradu sa v tejto sezóne najvyššej domácej súťaže zatiaľ nedarí podľa predstáv. Podtatrancom patrí desiata priečka v tabuľke po nekompletnom 22. kole so ziskom 25 bodov a náskokom 8 bodov na posledných hráčov Prešova.

