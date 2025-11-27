V Poprade zmeny vo vedení. Končia Bohunčák aj Koval, vzniká Správna rada ako poradný orgán vedenia

Po oznámení Ivana Droppu ako nového asistenta trénera HK Poprad namiesto Jozefa Budaja došlo aj k zmenám vo vedení klubu.
Odchádzajú z neho výkonný riaditeľ Rastislav Bohunčák a tiež športový riaditeľ Július Koval. Stane sa tak s výpovednou lehotou k 31. 12. 2025.
„Bohunčákova agenda – výkonná aj obchodná – prechádza dočasne pod vedenie Petra Gurčíka. Odchod Júliusa Kovala je súčasťou širšej transformácie športového vedenia, ktorej cieľom je posilniť odborné zázemie a rozšíriť rozhodovací proces o hlas skúsených osobností,“ napísal klub HK Poprad na svojom webe.
Bývalí hráči vo vedení
V tejto súvislosti vzniká nový poradný orgán vedenia a majiteľov klubu –Správna rada HK Poprad. Bude slúžiť ako poradný hlas pri strategických otázkach a smerovaní športovej časti organizácie. Jej členmi sa stávajú Radoslav Suchý, Ivan Saloň a Martin Kuľha, pričom dvere do budúcna zostávajú otvorené aj pre ďalších bývalých hráčov s významným vzťahom k HK Poprad.
Stabilita aj rast
Správna rada bude dočasne plniť funkciu športového manažmentu a pomôže s výberom športového riaditeľa.
„Zmeny vnímame ako prirodzenú súčasť vývoja klubu. Naším cieľom je zachovať stabilitu, posilniť športový rast a naďalej budovať HK Poprad ako moderný, profesionálne riadený hokejový klub s jasnou víziou a silnou väzbou na fanúšikov,“ napísal HK Poprad v tlačovej správe.
Zatiaľ na 10. mieste
Popradu sa v tejto sezóne najvyššej domácej súťaže zatiaľ nedarí podľa predstáv. Podtatrancom patrí desiata priečka v tabuľke po nekompletnom 22. kole so ziskom 25 bodov a náskokom 8 bodov na posledných hráčov Prešova.