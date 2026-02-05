Koniec v najhoršom možnom čase. Šéf OSN vyzval Rusko a USA na čo najskoršie rokovania o novej jadrovej zmluve

Zmluva New START z roku 2010 vyprší vo štvrtok a formálne zbaví obe krajiny obmedzení týkajúcich sa ich strategických jadrových arzenálov.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres. Foto: Archívne, SITA/AP
Svet Iné správy Iné správy z lokality Svet

Generálny tajomník OSNAntónio Guterres v stredu vyzval Spojené štáty a Rusko, aby urýchlene podpísali novú jadrovú dohodu, keďže platnosť zmluvy New START sa končí v „kritickej chvíli pre medzinárodný mier a bezpečnosť“.

Zmluva vyprší vo štvrtok a formálne zbaví obe krajiny obmedzení týkajúcich sa ich strategických jadrových arzenálov.

„Prvýkrát za viac než pol storočia čelíme svetu bez záväzných limitov pre strategické jadrové zbrane Ruskej federácie a Spojených štátov,“ uviedol Guterres. Dodal, že New START a ďalšie dohody týkajúce sa obmedzení jadrových zbraní„výrazne zlepšili bezpečnosť všetkých národov“.

„Tento rozpad desaťročia budovaného úsilia prichádza v najhoršom možnom čase – riziko použitia jadrovej zbrane je najvyššie za celé desaťročia,“ povedal bez ďalších detailov.

Guterres vyzval Rusko a USA, ktoré  spolu kontrolujú viac než 80 percent jadrových hlavíc vo svete , aby sa čo najskôr vrátili k rokovaciemu stolu a dohodli nový rámec kontroly svojich jadrových arzenálov.

Viac k osobe: António Guterres
Firmy a inštitúcie: OSN Organizácia Spojených národov
Okruhy tém: americké jadrové zbrane Jadrová dohoda New START ruské jadrové zbrane
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk