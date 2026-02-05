Koniec v najhoršom možnom čase. Šéf OSN vyzval Rusko a USA na čo najskoršie rokovania o novej jadrovej zmluve

Generálny tajomník OSNAntónio Guterres v stredu vyzval Spojené štáty a Rusko, aby urýchlene podpísali novú jadrovú dohodu, keďže platnosť zmluvy New START sa končí v „kritickej chvíli pre medzinárodný mier a bezpečnosť“.
Zmluva vyprší vo štvrtok a formálne zbaví obe krajiny obmedzení týkajúcich sa ich strategických jadrových arzenálov.
„Prvýkrát za viac než pol storočia čelíme svetu bez záväzných limitov pre strategické jadrové zbrane Ruskej federácie a Spojených štátov,“ uviedol Guterres. Dodal, že New START a ďalšie dohody týkajúce sa obmedzení jadrových zbraní„výrazne zlepšili bezpečnosť všetkých národov“.
„Tento rozpad desaťročia budovaného úsilia prichádza v najhoršom možnom čase – riziko použitia jadrovej zbrane je najvyššie za celé desaťročia,“ povedal bez ďalších detailov.
Guterres vyzval Rusko a USA, ktoré spolu kontrolujú viac než 80 percent jadrových hlavíc vo svete , aby sa čo najskôr vrátili k rokovaciemu stolu a dohodli nový rámec kontroly svojich jadrových arzenálov.