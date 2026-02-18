Hinds a Cenek na olympiáde nepostúpili do finále tímšprintu - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slovenskí reprezentanti v behu na lyžiach Tomáš Cenek a Peter Hinds sa na ZOH 2026 nepredstavia v boji o medaily v tímšprinte mužov voľnou technikou. V stredajšej predpoludňajšej kvalifikácii totiž obsadili 20. priečku, pričom ďalej postúpilo iba 15 najlepších dvojíc.
Slováci za postupom zaostali o viac ako 17 sekúnd. Najkvalitnejší čas dosiahli Američania Ben Ogden a Gus Schumacher, na nich Cenek s Hindsom stratili takmer 30 sekúnd.
Klaebo a Desloges na 10 km voľnou technikou zopakovali poradie zo skiatlonu, zo Slovákov lepší Hinds
V kvalifikácii obaja slovenskí reprezentanti dosiahli časy, ktoré ich zaradili do druhej polovice výsledkovej listiny. Cenek mal 46. najlepší čas spomedzi 54 mužov, Hindsa klasifikovali na 38. pozícii.
Finále o medaily je na programe od 12.15 h.