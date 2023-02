HillVital znamená byť zdravý. Pomôžeme vám vyriešiť zdravotné problémy prírodnou cestou

HillVital nie je na slovenskom trhu nováčikom. Prepájame silu byliniek s najnovšími vedeckými objavmi. Výsledkom sú produktové rady najvyššej kvality určené na zdravotné ťažkosti rôzneho charakteru.

Na trhu dnes už existuje množstvo značiek prírodných produktov. Mnohé z nich sa pýšia bylinným zložením a vynikajúcimi účinkami na zdravie. Prečo by ste si mali vybrať práve značku HillVital?

#1 Vysoké nároky na účinnok

Nosné produkty tvoria balzamy so 100 % prírodným zložením. Kľúčové sú práve prírodné extrakty spracované do jemného zloženia, ale so silným účinkom. Dbáme na starostlivú manipuláciu s nimi, uskladnenie a spôsob spracovania. Len tak sa v prírodných produktoch dokážu zachovať všetky ich zdraviu prospešné účinky, ktoré fungujú a zároveň sú citlivé k vášmu telu.

#2 Ocenenia, ktoré sledujú kvalitu

Byliny použité v produktoch konzultujeme s odborníkmi z oblasti prírodného liečiteľstva, dermatológie a kozmetiky. Výsledkom tohto spojenia sú unikátne bylinné receptúry, ktoré spĺňajú štandardy najvyššej kvality ocenené certifikátmi. Takto ocenenými produktami sú Master balzam, Varikoflex či Maximum.

Foto: HillVital

#3 Desiatky zdravotných problémov, môžu byť minulosťou

Byliny liečia už tisícročia. Sú silné a bohaté na pozitívne účinky. Preto dbáme na ich precíznu receptúru. Starostlivosť o citlivú pokožku býva často problematická. Naše mydlá a balzamy na podporu liečby psoriázy, rosacei či ekzému majú špeciálne navrhnuté zloženie pre problematickú pokožku. Nezameniteľnú silu prírody v našich produktoch pocítite na vašom zdraví a psychickej pohode.

Trápi vás reuma, artróza či bolesti kĺbov, svalov alebo chrbta? Vyberte si zo širokého spektra našich produktov, ktoré uvoľnia napäté svaly a tlmia bolesť a opuch kĺbov.

Jarná, jesenná či zimná prevencia je základ dlhodobého zdravia. U nás nájdete množstvo čajov a vitamínov na celoročnú podporu organizmu, a tiež balíček imunity. Nečakajte kým vás oslabený organizmus položí do postele, dajte mu možnosť obrany.

Aby starostlivosť o zákazníka bola komplexná, zaradili sme do predaja aj prírodnú kozmetiku, ktorá sa stará o krásu a zdravie celého tela. V ponuke HillVital nájdete obľúbené produkty na starostlivosť o vaše telo, pokožku a vlasy.

Foto: HillVital

#4 Pracujeme s láskou k prírode

Parabény, umelé farbivá či pridané vône u nás nemajú miesto. Pracujeme s láskou k prírode a vášmu telu. HillVital dôveruje prírodným cestám a spracúva miestne byliny s umom a citom k prírodnému bohatstvu. A to v certifikovanej kvalite.

Spolu s nami sa o váš dobrý pocit postarajú značky, s ktorými zdieľame rovnakú filozofiu, prírodné zloženie. Sú nimi LUUV, Julamedic, Olivie, Sirupo, Mea Natura, Masticha a Spoožva. Nájdete ich medzi našimi novinkami.

Teraz vás od starostlivosti s láskou delí už len jeden klik.

Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.