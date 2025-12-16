Herec Ondřej Vetchý je znechutený podozreniami voči jeho Skupine D, ktorá dodáva drony na Ukrajinu

Skupina D nikdy nepašovala drony ani iný materiál a nikdy nevyviezla techniku bez licencie.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Czech Republic and Ukraine, symbol of country. Czechia vs Ukrainian national flags.
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Zástupcovia českého združenia Skupina D, ktoré z verejných zbierok nakupuje a dodáva drony na Ukrajinu, na utorkovej tlačovej konferencii uviedli, že počas svojho pôsobenia nikdy nevyviezli drony bez riadnej licencie a z vybraných peňazí si nevyplatili ani korunu.

Ako informuje web Novinky.cz, reagovali tak na minulotýždňové vyšetrovanie vojenskej polície súvisiace so zbierkou na drony pre Ukrajinu v rámci projektu Nemesis.

V súlade so zákonmi

Podľa jedného zo zakladateľov združenia, Milana Mikuleckého, sa v posledných dňoch objavilo množstvo informácií, ktoré ich prácu vykresľujú neželaným spôsobom. „Sme presvedčení, že všetko, čo sme robili, sme robili správne a v súlade so zákonmi,“ uviedol.

Mikulecký zdôraznil, že Skupina D nikdy nepašovala drony ani iný materiál a nikdy nevyviezla techniku bez licencie. Vylúčil aj to, že by dodávatelia skupiny dovážali kompletné drony z Číny.

Nechutné obvinenia

Spoluzakladateľ a predseda Skupiny D, herec Ondřej Vetchý, doplnil, že združenie vystupuje v prípade ako svedok. „Žiadne obvinenie nepadlo, napriek tomu čelíme bezprecedentnému tlaku na našu prácu,“ povedal.

„Predstava, že ja osobne by som na niečom takom profitoval, je nechutná. Skupina D nevznikla ako potreba vzbudiť rozruch, vznikla ako potreba chrániť Českú republiku tým, že pomôžeme Ukrajine, ktorá čelí obrovskej agresii,“ zdôraznil.

