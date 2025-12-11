Vojenská polícia začal vyšetrovať zduženie herca Ondřeja Vetchého pre podozrenia súviasace s dodávaním dronov na Ukrajinu

Česká vojenská polícia začala vo štvrtok vykonávať úkony trestného konania voči združeniu Skupina D, ktorý dodáva drony na Ukrajinu, v súvislosti s preverovaním možného trestného činu. Informuje o tom web Novinky.cz s odvolaním sa na Mestské štátne zastupiteľstvo v Prahe.
Spoluzakladateľom a predsedom združenia je český herec Ondřej Vetchý a čestným predsedom súčasný náčelník Generálneho štábu Armády ČRKarel Řehka.
Český spolok Nemesis pre Ukrajinu nakúpil už 15 tisíc dronov
Podľa hovorcu štátneho zastupiteľstva sa prípad nachádza v počiatočnej fáze preverovania, ktorého účelom je objasniť skutočnosti, ktoré môžu naznačovať spáchanie trestného činu. Trestné stíhanie voči konkrétnej osobe zatiaľ nebolo začaté.
Budú spolupracovať
Združenie deklaruje pripravenosť spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní. „V tejto chvíli nemám bližšie informácie. Ak nás príslušné orgány kontaktujú, sme pripravení na maximálnu spoluprácu,“ uviedol jeden zo zakladateľov Skupiny D Milan Mikulecký.
Skupina D zdôrazňuje, že vždy dodržiavala zákony a jej činnosť od začiatku podlieha auditom jednej z firiem tzv. veľkej štvorky. Spolok od svojho vzniku vybral vo verejných zbierkach stovky miliónov českých korún, no čelí útokom a podozreniam prakticky od svojho založenia.
Podozrenia aj v minulosti
V minulosti ho preverovala aj interná inšpekcia ministerstva obrany. Podľa informácií portálu Seznam Zprávy existujú podozrenia, že vedenie ministerstva tlačilo na manipuláciu výsledkov vyšetrovania v neprospech spolku a náčelníka Řehku. Na zásahy nadriadených upozorňujú svedectvá zamestnancov inšpekcie a dokumenty z porád.
Vetchý už v minulosti podal trestné oznámenie pre ohováranie združenia.