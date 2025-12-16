K anonymnému 100-miliónovému príspevku pre iniciatívu Darček pre Putina sa prihlásil majiteľ českého Seznamu

K anonymnému pondelkovému daru 100 miliónov českých korún (asi 4 milióny eur) na podporu Ukrajiny sa prihlásil majiteľ spoločnosti Seznam Ivo Lukačovič. V utorok o tom informoval web Novnky.cz.
Peniaze poslal prostredníctvom iniciatívy Darček pre Putina a zároveň vyjadril podporu združeniu Skupina D, ktorý Ukrajinu materiálne zásobuje.
Podpora drobných darcov je potrebná
„Nechcel som sa s tým nikde predvádzať, ale táto dezinformačná kauza ma presvedčila, že teraz je možno potrebné znovu zdôrazniť, že naše peniaze, peniaze malých darcov, sú na Ukrajine rovnako potrebné ako tie z vojensko‑priemyselných komplexov,“ napísal Lukačovič na svoj profil na sociálnej sieti Lidé.cz. Dodal, že „plne stojí za skupinou D“ a ďalší príspevok pošle práve jej.
V prípade nákupu dronov pre Ukrajinu, v ktorom figuruje aj český herec Ondřej Vetchý, nebol nik zadržaný
Kriminalisti minulý týždeň preverovali firmu FPV Space, ktorá pre Skupinu D zabezpečuje dodávky dronov. Vojenská polícia vykonala domové prehliadky a vypočula niekoľko osôb, nikoho však neobvinila. Spoluzakladateľom a predsedom združenia je český herec Ondřej Vetchý.
Najvyšší príspevok v histórii zbierky
Iniciatíva Darček pre Putina uviedla, že ide o najvyšší jednorazový príspevok v histórii zbierky. Organizácia plánuje sumu rozdeliť medzi desiatky projektov podporujúcich ukrajinskú obranu – od techniky a dronov až po zdravotnícky a humanitárny materiál.
Najväčšie položky smerujú na nákup špeciálnych dronov, 500 dronov s muníciou, stíhacie drony proti Šáhidom či plastické trhaviny.