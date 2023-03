Prečo Dzurinda „vycúval“ z projektu Modrej koalície? Päť percent za pol roka bolo zrejme nedosiahnuteľných

Expremiér Mikuláš Dzurinda svojím odchodom z Modrej koalície pravdepodobne usúdil, že pol roka na to, aby zo súčasných dvoch percent, ktorými strana v prieskumoch disponuje, „sa vyšplhal“ minimálne k päťpercentnej hranici, je príliš krátka doba na to, aby to bolo možné. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Tomáš Koziak.

„Pokus to bol zaujímavý. Dve percentá pre politický subjekt, ktorý nepredstavil ľudí, ani program a objavil sa tam len Mikuláš Dzurinda s nejakým zámerom, vyzeralo nádejne. Aby sme tú nádej mohli premeniť na reálny politický výsledok v podobe troch až piatich percent, je treba veľa politickej práce, ako napríklad postavenie programu či nájdenie osobností, ktoré je potrebné dostať do médií,“ myslí si Koziak.

Ako ďalej Koziak tvrdí, od avizovania vzniku Modrej koalície sa neurobilo absolútne nič. „Voľby sa blížia skutočne ohromne rýchlo a pokiaľ by sme sa bavili o júnovom termíne, tak to môžu zabaliť rovno. V prípade septembrového termínu majú tri mesiace navyše, ale aj tak je to ohromne krátka doba na to, aby niečo také vybudovali,“ tvrdí politológ.

Dzurinda vie veľmi dobre čítať politiku