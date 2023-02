Heger: Mier na Ukrajine musí byť dosiahnutý podľa jej podmienok, nemôže nastať ustupovaním agresorovi a stratou území

Ukrajina chce podľa povereného predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽaNO) mier, no musí byť dosiahnutý na základe jej podmienok. Trvalý mier podľa Hegera nemožno dosiahnuť ustupovaním agresorovi a stratou území, poznáme to i z vlastnej histórie.

Mier podľa premiéra musí byť nasledovaný novým bezpečnostným usporiadaním sveta, a to vrátane bezpečnostných záruk pre Ukrajinu a jej integrácie do európskych štruktúr. Heger to uviedol vo svojom vyjadrení k roku od vypuknutia vojenského konfliktu na Ukrajine.

Pomoc Západu a hrdinstvo Ukrajincov

„Okamžitá, rezolútna a jednotná reakcia západného sveta a nepredstaviteľne hrdinstvo a odpor zo strany Ukrajiny viedli k zvráteniu postupu ruskej agresie na Ukrajine. Koordinovaná finančná pomoc Únie pomohla udržať Ukrajinu v chode a zároveň významne pomohla znášať aj náklady Slovenska pri prijímaní utečencov. Humanitárna pomoc, ktorá denne prúdi na Ukrajinu, pomáha ľuďom v prežití a nádeji,“ zhodnotil predseda slovenskej vlády.

Spomenul napríklad generátory, ktoré pomohli nahradiť zbombardovanú infraštruktúru, ale aj sankcie, ktoré boli uvalené na Rusko, a ktoré spôsobili pokles jeho príjmov.

„A v neposlednom rade, kľúčová pre obranu Ukrajiny je aj vojenská pomoc. Ukrajina má podľa Charty OSN ako brániaci sa štát právo žiadať o vojenskú pomoc a my západný svet máme morálnu povinnosť ju poskytnúť,“ vyjadril sa.

Ilúzia spolupráce s ruským režimom

Podľa Hegera Ukrajina bráni i naše hodnoty a bezpečnosť, nielen svoju suverenitu a územnú celistvosť, a momentálne je priestorom, ktorý nás oddeľuje od ruského imperializmu.

„Vojna nám vzala tri dekády mierového spolunažívania. Stratili sme ilúziu, že je možné spolupracovať v priateľskom duchu s režimom, ktorý vládne v Rusku. Táto ilúzia spolupráce bola vždy postavená len na lacných energiách a peniazoch, nikdy nie na úprimnom dialógu a snahe približovať naše národy. Nepochopili sme to v 2008, keď Rusi napadli Gruzínsko, ani v roku 2014 po anexii Krymu,“ vraví premiér.

Dodal, že po vypuknutí vojny sme sa museli prispôsobiť novej realite, ani nie za rok sme sa odpútali od závislosti na ruských energiách, našli nových dodávateľov a začali posilňovať našu sebestačnosť.

„Vymeniť svoje hodnoty za lacný plyn a ropu bolo veľkou chybou, za ktorú dnes Ukrajinci platia svojimi životmi. Ich prístup tak nastavuje zrkadlo i nám, nášmu zmýšľaniu a ochote robiť kompromisy s hodnotami za cenu vlastného blahobytu. Dnes vďaka ich postoju vytriezvela z ilúzii o Rusku celá Európa,“ uviedol.

Slovensko stojí na správnej strane

Slovenská reakcia na ruskú agresiu na Ukrajine bola podľa predsedu vlády jednoznačná a uznávaná našimi partnermi. Je presvedčený, že Slovensko stojí na správnej strane dejín.

„Poskytnutie humanitárnej pomoci ukrajinským utečencom, strechu nad hlavou a možnosť žiť a pracovať na Slovensku im dáva nádej každý deň. Taktiež sú prínosom pre našu spoločnosť, ako aj ekonomiku. Občiansky sektor na Slovensku od prvého dňa invázie až dodnes aktívne pomáha utečencom,“ povedal. Doplnil, že vojenská pomoc napomáha obrane ukrajinského územia, ľudí i samotného národa.

Opomenúť podľa Hegera nemožno ani posilnenie východného krídla NATO, spojenci nám poskytli novšie vojenské vybavenia, a tiež nám pomáhajú s ochranou nášho vzdušného priestoru. Predseda vlády SR považuje za cynické, zbabelé a nezodpovedné voči spojencom tváriť sa, že sa nás vojna netýka.

Pripomenul, že Slovensko pred rokom vo Versailles navrhlo, aby Ukrajina získala kandidátsky štatút do EÚ, ktorý je dnes realitou. „Slovensko tak začalo po dlhých rokoch mať výrazný vplyv na zahraničnú politiku Európskej únie. Podporujeme Ukrajinu v jej úsilí integrovať sa do Európskej únie,“ dodáva Heger.

Nárazníková zóna

Predseda vlády SR je toho názoru, že pomoc Ukrajine je v národnom a bezpečnostnom záujme Slovenska. Ak by sme jej nepomohli, v prípade jej pádu by sa Rusko stalo naším priamym susedom.

„Východné Slovensko by sa stalo hraničnou, nárazníkovou zónou dvoch svetov, čo prirodzene povedie k úpadku hospodárstva, odlivu investícií a v neposlednom rade potrebe stálej prítomnosti obranných síl,“ vysvetľuje premiér.

Humanitárnu pomoc označil za dôležitú, no nie postačujúcu, brániacej sa krajine nepomôže proti raketám. Ukrajine musíme podľa Hegera dať možnosť brániť sa a opätovne získať jej územia, no podotkol, že nemôžeme ohroziť vlastnú obranyschopnosť.

„Pomocou spojencov sme ju však, naopak, výrazne posunuli na najvyššiu úroveň od vzniku SR. Následne, v prípade stabilizácie Ukrajiny, dôjde k prirodzenému posilneniu hospodárskej spolupráce s demokratickou Ukrajinou, čo povzbudí aj prihraničný hospodársky rast a rozvoj infraštruktúry,“ uzavrel Heger.