Heger je aj mimo hnutia OĽaNO zodpovedný za rozorvanú spoločnosť a jeho odchod už veľa vody nenamúti, myslí si Sólymos

Eduard Heger je aj mimo hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) zodpovedný za to, čo sa na Slovensku stalo. V tlačovej správe to uviedol predseda Republikovej rady strany Aliancia László Sólymos, podľa ktorého je Heger zodpovedný za rozorvanú spoločnosť, vybičované emócie a nespokojnosť.

„Heger je aj mimo hnutia zodpovedný za vyčíňanie svojho straníckeho šéfa Igora Matoviča, aj za nečinnosť svojich ministrov. Je zodpovedný aj za to, že po páde jeho vlády nám ostali na krku skoro rok. Je to absolútne bezprecedentné,“ vyhlásil Sólymos s tým, že premiér a ministri možno dúfajú, že ak sa pred voľbami rozutekajú z OĽaNO, tak voliči zabudnú na to, kam Slovensko od roku 2020 doviedli ako morálne, tak aj ekonomicky.

„Mohli by sme si myslieť, že Eduard Heger na ohlásenie svojho rozchodu s Igorom Matovičom a materského hnutia mal zvoliť dôstojnejší postup, ako polnočný post na sociálnej sieti na spôsob OĽaNO. Rovnako si môžeme myslieť, že jeho odchod veľa vody na politickej scéne už nenamúti, lebo ľudia nie sú hlúpi,“ uzavrel Sólymos.