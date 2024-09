Headlineri 19. ročníka MFF Cinematik: 19 výnimočných filmov, ktoré si netreba nechať ujsť

Medzinárodný filmový festival Cinematik už 10. septembra v Piešťanoch otvorí brány svojho 19. ročníka. Počas šiestich festivalových dní budú mať jeho návštevníci a návštevníčky príležitosť vidieť bezmála stovku výnimočných hraných, dokumentárnych aj animovaných filmov od domácich aj zahraničných tvorcov. Organizátori festivalu dávajú do pozornosti symbolickú devätnástku headlinerov, ktorých by si nemal žiaden fanúšik kvalitných filmov nechať ujsť.

Sekcia Cesty slávy každoročne v rámci programu MFF Cinematik predstavuje nové zahraničné filmy, ktoré sa už môžu pochváliť oceneniami a uznaním z prestížnych festivalov po celom svete. Jedným z nich bude aj drzá komédia Kneecap (2024) britsko-írskeho režiséra Richa Peppiatta – skutočný príbeh vzniku severoírskej hiphopovej formácie, ktorý si na festivale Sundance vyslúžil divácku cenu a Írsko ho už stihlo nominovať aj na medzinárodného Oscara.

Novinku režiséra Yorgosa Lanthimosa Podoby láskavosti (Kinds of Kindness, 2024) tvorí trojica pozoruhodných príbehov. Muž, ktorý sa pokúša prevziať kontrolu nad svojím vlastným životom; policajt, ktorý sa po rokoch stretáva so svojou nezvestnou ženou; žena odhodlaná nájsť človeka, ktorému je predurčené stať sa duchovným vodcom. Vo filme si zahrali Emma Stone, Willem Dafoe či Jesse Plemons, ktorý za svoj výkon získal ocenenie pre najlepšieho herca z festivalu v Cannes.

Foto: Cinematik

Netradičné akčné krimi režisérky Rose Glass Krv na perách (Love Lies Bleeding, 2024) uvidia po festivaloch Sundance, Berlinale a Karlove Vary slovenskí diváci prvýkrát tiež práve v sekcii Cesty slávy na Cinematiku. Samotárska prevádzkarka posilňovne Lou, stvárnená Kristen Stewart, sa v ňom zamiluje do kulturistky Jackie, ktorú si zahrala Katy O’Brian. Pod vplyvom vášne a steroidov sa vyberú pomstiť staré krivdy za diabolským otcom Lou, ktorého stvárnil Ed Harris.

Iný človek (A Different Man, 2024) amerického režiséra Aarona Schimberga je zase príbehom začínajúceho herca Edwarda, ktorý podstúpi radikálny zákrok, aby zmenil svoj vzhľad a identitu. Jeho nová vysnívaná tvár sa však rýchlo zmení na nočnú moru a začne byť posadnutý znovuzískaním toho, čo stratil. Predstaviteľ hlavného hrdinu, Sebastian Stan, získal za túto rolu na Medzinárodnom filmovom festivale v Berlíne cenu za najlepší herecký výkon.

Do výnimočného výberu sa dostala aj sugestívna športová dráma Tatami (2023), ktorá sleduje iránsku džudistku a jej trénerku na ceste na majstrovstvá sveta s cieľom získať prvú iránsku zlatú medailu. Čelia však vyhrážkam zo strany režimu svojej domovskej krajiny. Film režisérskej dvojice Guy Nattiv a Zar Amir Ebrahimi bol nakrúcaný tajne v roku 2022 v gruzínskom Tbilisi. Premiéru mal na filmovom festivale v Benátkach.

A nebude chýbať ani tohtoročný víťaz Veľkej ceny z Cannes – dráma Záblesky nádeje (All We Imagine as Light, 2024) režisérky Payal Kapadia. Hrdinkami sú dve zdravotné sestry v hektickom Bombaji, kde zdieľajú malý byt aj problémy vo vzťahoch. Mladšia Anu sa pokúša vymaniť z dohodnutého sobáša, zatiaľ čo staršia Prabha stratila kontakt s manželom žijúcim v Nemecku. Pokoj hľadajú na výlete do malej prímorskej dedinky.

Aj sekcia Výber umeleckého riaditeľa bude plná výnimočných filmov z celého sveta, ktoré si netreba nechať ujsť. Diváci v nej iste neprehliadnu Parthenope (2024) Paola Sorrentina – veľkolepý film o ľudskej kráse a milostný list režiséra jeho rodnému mestu. Oscarový filmár stavia do centra diania očarujúcu Parthenope (rovnaké meno v minulosti nieslo aj mesto Neapol), ktorej osudy približuje v kapitolách rozložených od 50. rokov minulého storočia až po súčasnosť.

Sekcia láka aj na westernovú novinku Až na koniec sveta (The Dead Don’t Hurt, 2023) – druhý režijný počin herca Vigga Mortensena, ktorý osobne predstavil v Cannes aj Karlových Varoch. Film nás prenesie do 60. rokov 19. storočia v San Franciscu, kde sa slobodomyseľná Vivienne zamiluje do zádumčivého stolára Holgera. Do ich osudu však zasiahne občianska vojna.

Vo filme Dôvera (Confidenza, 2024) režisér Daniele Luchetti rozpletá ságu vzťahu medzi uznávaným profesorom a jeho niekdajšou študentkou. Keď sa, dnes už obaja uznávaní profesori, po rokoch opäť stretávajú, starnúceho Pietra premáha strach, že Teresa vyzradí tajomstvo, ktoré jej pred rokmi zveril. Film, ktorý mal svetovú premiéru na MFF Rotterdam, vyniká enigmatickou hudbou, o ktorú sa postaral Thom Yorke aj strhujúcim scenárom.

Film Zborovňa (Das Lehrerzimmer, 2023) je vlaňajším nominantom Nemecka na Oscara pre najlepší cudzojazyčný film. Jeho hrdinkou je idealistická mladá učiteľka, ktorá sa, napriek nevôli okolia, púšťa do vyšetrovania krádeží na škole, kam práve nastúpila. Sugestívnu drámu režiséra Ilkera Çataka festival premietne v sekcii Výber umeleckého riaditeľa.

Retrospektívna prehliadka Rešpekt: Radu Jude prinesie výber toho najlepšieho z tvorby oceňovaného rumunského režiséra. Jedným z jej hajlajtov bude film Nečakajte príliš veľa od konca sveta (Nu astepta prea mult de la sfârsitul lumii, 2023), ocenený Cenou poroty na filmovom festivale v Locarne. Bláznivé, tragikomické putovanie prepracovanej produkčnej po Bukurešti je metaforou na súčasnosť podriadenú sociálnym sieťam a nostalgii, ktorá sa nám tak trochu vymyká spod kontroly.

Okrem hraných filmov si na Cinematiku, už tradične, prídu na svoje aj milovníci svetovej dokumentárnej tvorby. Originálny film Soundtrack k štátnemu prevratu (Soundtrack to a Coup d’Etat, 2024) prepisuje históriu a odhaľuje nevšedné spojitosti – snúbi sa v ňom džez s dekolonizáciou a objavujú hudobné ikony ako Louis Armstrong, Nina Simone či Duke Ellington. Film sa môže pýšiť špeciálnou cenou poroty z festivalu Sundance aj ďalšími oceneniami. Belgicko-francúzsky dokument festival premietne v súťažnej sekcii Meeting Point Europe.

Foto: Cinematik

V hlavnej súťaži Cinematiku čaká na divákov aj jeden z najlepších hororov roka ocenený Strieborným medveďom na Berlinale – Diablov kúpeľ (Des Teufels Bad, 2024). Režisérska dvojka Severin Fiala a Veronika Franz nás v ňom zavedie do rakúskych lesov 18. storočia, kde sa mladá, silne veriaca žena v žiali nad nevydareným manželstvom postupne prepadá do temnoty.

Milovníci filmovej hrôzy by si mali poznačiť aj titul Substancia (The Substance, 2024) francúzskej režisérky Coralie Fargeat. Výstižná satira, ktorá na festivale v Cannes získala cenu za najlepší scenár, sleduje starnúcu hviezdu v podaní Demi Moore, keď práve skúša zázračnú omladzujúcu substanciu. Má to však háčik – so svojím novým a mladším ja (Margaret Qualley) sa musí deliť o čas.

O priazeň poroty sa v súťaži bude uchádzať aj dráma Mosty (Crossing, 2024) švédskeho režiséra Levana Akina. Prináša emotívnu a vizuálne podmanivú cestu za odpustením a prijatím v magickom prostredí tureckej metropoly. Hlavná hrdinka, učiteľka na dôchodku, sa vydáva hľadať stratenú neter svojej sestry, ktorej sa rodina pred rokmi zriekla pre jej trans identitu. Film otváral sekciu Panorama na tohtoročnom Berlinale.

Headlinermi festivalu však budú aj viaceré domáce či koprodukčné hrané filmy. Hneď v úvodný deň v úlohe otváracieho filmu 19. ročníka Cinematiku diváci uvidia slovenskú premiéru výpravnej historickej drámy Ema a smrtihlav (2024) režisérky Ivety Grófovej. Je príbehom maďarskej vdovy, ktorá po strate práce v arizovanom bratislavskom krajčírstve ukrýva židovského chlapca. Približuje vojnovú éru v prostredí slovensko-maďarského pohraničia počas vyhrocujúcej sa nevraživosti voči menšinám.

Keď život chutí (2024) je zase novým rodinným filmom Kristiny Dufkovej, ktorý festival premietne v sekcii Cinematik Junior. Je príbehom 12-ročného Bena, ktorý sa pokúša pod tlakom šikany, ale aj lásky k rovesníčke, schudnúť pomocou diéty. Film vznikol kombináciou animácií a bábok a môže sa pochváliť cenou v súťažnej sekcii Contrechamp v Annecy.

Chýbať nebudú ani zástupcovia domácej dokumentárnej tvorby. Film Architektúra ČSSR 58-89 (2024) nakrútil režisér Jan Zajíček podľa námetu Vladimira 518 – ide o unikátnu celovečernú výpravnú sondu do predrevolučnej architektonickej scény. Novinka oceňovaného Petra Kerekesa Wishing on a Star (2024) zase sleduje Lucianu de Leoni d’Asparedo, taliansku expertku na tzv. aktívnu astrológiu, a päticu jej klientov. Podľa astrologičky môžete zmeniť svoj osud, ak v deň svojich narodenín vycestujete na miesto, kde je ideálna konštelácia hviezd.

Devätnásty ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematik prinesie takmer stovku jedinečných filmových zážitkov v súťažných aj nesúťažných sekciách, ale tiež množstvo sprievodných podujatí, workshopov a stretnutí so zaujímavými hosťami z prostredia domácej aj zahraničnej kinematografie. Akreditácie na 19. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematik sú v predaji na oficiálnej stránke festivalu www.cinematik.sk.

