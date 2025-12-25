Hasiči na Štedrý deň museli zasahovať 71-krát, čo je menej ako v minulom roku

Pri požiaroch zasahovali 26-krát, pričom išlo najmä o požiare v súvislosti s vykurovaním, ako aj požiare smetných košov a kontajnerov.
Hasiči počas Štedrého dňa zasahovali celkovo 71-krát. Ide tak o 44 zásahov menej než v minulom roku. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor. Hasiči 24. decembra v 30 prípadoch poskytovali technickú pomoc. Išlo tak najmä o asistenciu pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti a o umožnenie vstupu do objektov.

Pri požiaroch zasahovali 26-krát, pričom išlo najmä o požiare v súvislosti s vykurovaním, ako aj požiare smetných košov a kontajnerov. Pri dopravných nehodách zasahovali počas Štedrého dňa 12-krát a trikrát zasahovali aj v súvislosti s nebezpečnými látkami. Najviac výjazdov pritom mali hasiči z Trenčianskeho kraja.

