Nedvěd reagoval na odsúdenie: Hoci som nevinný, prijal som kolektívnu dohodu, pretože Juventus milujem - VIDEO

Generálny manažér českých futbalových reprezentácií Pavel Nedvěd bol v Taliansku odsúdený na rok a dva mesiace podmienečne v kauze falšovania účtovníctva Juventusu Turín, kde v minulosti pôsobil ako viceprezident.
Rímska sudkyňa Anna Maria Gavoniová prijala dohodu o treste s bývalými vrcholnými funkcionármi klubu, medzi ktorými bola aj legenda českého futbalu. Podľa talianskeho práva dohoda o treste neznamená priznanie viny.
„Som rád, že to mám za sebou,“ povedal v televíznom štúdiu, keď spolukomentoval prenos odovzdávania Zlatej lopty za uplynulú sezónu.
Prelom v kauze Juventusu. Českú futbalovú legendu v Taliansku odsúdili
Škvrna v talianskom futbale
„Priznávam, že to bolo to pre mňa veľmi komplikované a ťažké obdobie. Hoci som nevinný, prijal som kolektívnu dohodu, pretože milujem Juventus a budem ho milovať aj naďalej,“ reagoval Nedvěd na rozsudok.
Funkcionári „bianconeri“ aj samotný klub čelili obvineniam z machinácií, ktoré mali spočívať v umelom navyšovaní cien hráčov a v úpravách platov počas pandémie koronavírusu. Podľa obžaloby sa tieto praktiky udiali v rokoch 2018 až 2020. Celá kauza je vnímaná ako jedna z najväčších škvŕn v histórii talianskeho futbalu.
„Pocit takej nespravodlivosti, že nemôžete bojovať a brániť sa tak, ako som to vedel na futbalovom ihrisku. Ale myslím, že som Juventusu dal všetko, čo som mal. Na ihrisku aj mimo neho,“ povedal Nedvěd v televíznom prenose.
„Bol som v Juventuse dvadsať rokov nesmierne šťastný a rástol som vo všetkých smeroch. Bolo to nádherné obdobie a mám naň krásne spomienky, aj keď neskončilo celkom dobre. Ale som naozaj šťastný, že som tam mohol byť,“ dodal Nedvěd.