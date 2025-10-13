České fiasko na Faerských ostrovoch. Vraj nikdy to nebolo horšie, trénera Haška možno odvolajú

Česká republika zažila jedno z najhorších vystúpení svojich futbalistov v histórii.
Ivan Hašek
Udrží si Ivan Hašek po fiasku na Faerských ostrovoch pozíciu trénera českej futbalovej reprezentácie? Foto: SITA/Tomáš Benedikovič
Českí futbalisti v nedeľu na Faerských ostrovoch utŕžili poriadne fiasko. Na pôde 136. mužstva rebríčka krajín Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) prehrali 1:2 (0:0) a ušili si kabát z hanby.

Podľa českých médií ide o jeden z najhanebnejších výsledkov v histórii českého národného tímu po rozdelení Československa. Aktuálne Čechom patrí 39. priečka v renkingu FIFA.

Nikdy nebolo horšie

„Nikdy predtým to nebolo horšie. Možno len v kvalifikácii ME 1996, keď Česko senzačne prehralo v Luxembursku. S takým rebríčkovo nízko postaveným súperom Česi naposledy predtým prišli o všetky body v roku 2009, keď ´vybuchli´ v Azerbajdžane. Lenže vtedy o nič nešlo a nastúpil len ligový výber,“ zaspomínali redaktori webu iDnes.cz.

Odvolanie vo vzduchu

Práve teraz ide okrem postupu na MS 2026 aj o nasadenie v marcovej baráži a zrejme aj o osud reprezentačného trénera Ivana Haška. Toho chcel podľa rovnakého zdroja po nedeľňajšej prehre odvolať 92% priaznivcov futbalu v Česku.

Aktuálne sú Hašekovi zverenci v tabuľke L-skupiny na druhom mieste 3 body za lídrami z Chorvátska, ale len jeden bod pred senzáciou z Faerských ostrovov. Majú však istotu baráže o postup na MS 2026.

Je zmierený…

„Som zmierený s tým, že to mohol byť môj posledný zápas. Nerozhodujem o tom, ale mrzelo by ma, ak by som nemohol byť v baráži súčasťou tímu. Je to však možné,“ pripustil Hašek na pozápasovej tlačovej konferencii.

Nesie zodpovednosť

Pred záverečnými duelmi v L-skupine môžu ešte Česi prísť o druhé miesto a to práve na úkor Faerčanov. Na Čechov čaká beznádejne posledný Gibraltár a to by asi mali/mohli zvládnuť. Faerské ostrovy končia základné kvalifikačné boje v Chorvátsku.

„Hovorím na rovinu, že sme prepadli. Ako tréner nesiem najväčšiu zodpovednosť. Nie som prvý, kto prehral na Faerských ostrovoch. Mali sme to však uhrať bez chýb a to sa nám nepodarilo,“ doplnil Hašek podľa iDnes.cz.

