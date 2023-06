Hamšík nebude pri krátkom návrate do reprezentácie len do počtu, už v júli začne ďalšiu kariéru

Niekdajší kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík síce v novembri minulého roka oficiálne ukončil reprezentačnú kariéru, no i tak je súčasťou národného tímu v kempe pred júnovými kvalifikačnými zápasmi o postup na ME 2024 do Nemecka.

Pozvánku trénera neodmietol

Tridsaťpäťročný stredopoliar po sezóne 2022/2023 skončil s futbalom aj na klubovej úrovni, ale pozvánku trénera výberu SR Francesca Calzonu neodmietol.

„Prišiel som sem v prvom rade ako hráč, ktorý chce pomôcť národnému tímu. Keďže nám v ostatných týždňoch vypadli zranení hráči, tak ma tréner poprosil, či by som ešte nepodal pomocnú ruku. Som veľmi rád, že tu môžem byť. Vôbec som už nepočítal s tým, že sa ešte vrátim do reprezentácie. V živote však nikdy neviete,“ uviedol Hamšík na stredajšej tlačovej konferencii.

Čakajú ich veľmi dôležité zápasy

Od 5. do 9. júna budú Slováci v Šamoríne, od 11. júna sa presťahujú do Senca. Až káder počas akcie v Senci sa bude detailne pripravovať na súťažné stretnutia u súperov – 17. júna na Islande a o tri dni neskôr v Lichtenštajnsku.

„Čakajú na nás veľmi dôležité zápasy, najmä ten prvý môže byť šesťbodový. Musíme sa naň dobre pripraviť. Určite to nebude ľahké, ale ide nám o veľa,“ vyhlásil rodák z Banskej Bystrice, ktorý už netúži po kapitánskej páske.

„Nie som tu preto, aby som bol znova kapitán. Na tom mi vôbec nezáleží. Som tu ako hráč, ktorý chce pomôcť tímu a stále má ešte chuť, aj keď som už ukončil kariéru. Zrazy sú však po sezóne a takto to vyšlo,“ vysvetlil Hamšík, ktorý po aktuálnej reprezentačnej akcii zavesí kopačky na klinec: „Po tomto zraze to bude z mojej strany definitívna bodka. Rozhodol som sa už dávnejšie po debatách s rodinou, ale nechal som si to na poslednú chvíľu. Vnútorne som presvedčený, že je to správne. Dúfam, že to neoľutujem.“

Marek Hamšík tiež potvrdil, že už od 17. júla bude súčasťou realizačného tímu vo svojej futbalovej akadémii v kategórii do 15 rokov. Bude viesť aj svojho staršieho syna.