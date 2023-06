Hamšík sa rozlúčil s Trabzonsporom gólom, po zápase neudržal slzy (video+foto)

Niekdajší kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík odohral v sobotu posledný zápas za turecký klub Trabzonspor, v stretnutí 37. kola Süper Lig prispel gólom z pokutového kopu a asistenciou k domácemu víťazstvu 5:1 nad Alanyasporom.

Opäť ho premohli emócie

Pre 35-ročného stredopoliara to bol záverečný duel na klubovej úrovni, keďže po sezóne 2022/2023 definitívne ukončí aktívnu kariéru.

„Nemám slov. Boli to nádherné a nezabudnuteľné chvíle. Sobota bola perfektná. Vyhrali sme a podarilo sa mi rozlúčiť sa s našimi fanúšikmi gólom. A opäť som plakal, tak isto ako pri rozlúčke s národným tímom. Premohli ma emócie. Narýchlo som si spomenul na veľa krásnych, nádherných momentov v mojej kariére. Slzy v očiach som mal viackrát. Po góle, pri odchode z ihriska aj na pozápasovej záverečnej rozlúčke. Môžem povedať iba to, že ďakujem,“ uviedol Hamšík na svojom webe.

Rozlúčil sa aj s národným tímom

Rodák z Banskej Bystrice sa vlani oficiálne rozlúčil s národným tímom, za ktorý odohral rekordných 136 zápasov a strelil v nich 26 gólov. Naposledy si reprezentačný dres obliekol 20. novembra 2022 v zápase proti Čile (0:0).

S Trabzonsporom sa stal v sezóne 2021/2022 majstrom Turecka, získal aj Turecký superpohár a zahral si s tímom v skupinovej časti Európskej ligy 2022/2023. Dostal tiež ocenenie pre najlepšieho zahraničného hráča v najvyššej tureckej súťaži za minulý ročník.

Národný futbalový kemp

Marek Hamšík sa v stredu pripojí ku tréningovému kempu slovenského národného tímu pred júnovými kvalifikačnými zápasmi o postup na ME 2024 do Nemecka, tréner Francesco Calzona ho totiž zaradil do 30-člennej nominácie.

Od 5. do 9. júna budú Slováci v Šamoríne, od 11. júna sa presťahujú do Senca. Až káder počas akcie v Senci sa bude detailne pripravovať na súťažné stretnutia u súperov – 17. júna na Islande a o tri dni neskôr v Lichtenštajnsku.