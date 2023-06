Pred oficiálnym zrazom čaká národný futbalový tím kemp, Calzona nominoval aj Hamšíka

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona pred júnovými súbojmi proti výberom Islandu a Lichtenštajnska v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy do Nemecka chystá ešte pred oficiálnym zrazom kemp národného tímu.

Mnohí slovenskí futbalisti totiž už majú po sezóne. „Jediný dôvod, pre ktorý som chcel tento predčasný zraz, spočíva v tom, že sme v posledných šiestich mesiacoch strávili veľmi málo času spoločne. Preto chcem využiť týchto pár dní navyše, aby som pracoval spolu s tímom. Napokon to isté urobili aj ďalšie reprezentácie. Myslím si, že je dobrý nápad začať o niekoľko dní skôr,“ cituje Calzonu oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Veľa zranených hráčov

Na akciu, ktorá potrvá od nedeľu 4. júna spolu päť dní, nominoval taliansky kouč piatich brankárov, ôsmich obrancov, ôsmich stredopoliarov a deviatich útočníkov.

Prekvapením je nominácia Mareka Hamšíka, ktorý sa už skôr rozlúčil s reprezentačnou kariérou a vo štvrtok oznámil aj to, že po sezóne 2022/2023 končí aj kariéru profifutbalistu.

„V posledných dňoch sme, žiaľ, zaznamenali veľa zranených hráčov a to malo nepriaznivý vplyv na zloženie kádra. Vzhľadom na to mi napadlo, že do širšej nominácie zaradím aj Mareka Hamšíka a dúfal som, že moje pozvanie prijíma. Doslova odpovedal: Ak ma Slovensko potrebuje, som ochotný prísť. To je dobrá správa, chcem sa mu verejne poďakovať. Moje konštatovanie o početných zraneniach nie je ale žiadne alibi, stále tvrdo pracujeme na tom, aby sme dosiahli ciele, ktoré sme si stanovili,“ prezradil Calzona.

V menoslove sú aj viacerí hráči, ktorí v závere mája hrali na svetovom šampionáte futbalistov do 20 rokov v Argentíne.

Calzona sleduje mladých hráčov

„Päť dní budú s nami mladí hráči, aspoň do 9. júna. Budem mať príležitosť ich bližšie spoznať, aby sme mohli myslieť aj na našu budúcnosť,“ uviedol reprezentačný lodivod.

Calzona chcel mať v tíme aj stredopoliara Dominika Hollého, ktoré však aj z účasti na MS hráčov do 20 rokov vyradili zdravotné problémy.

„Pozorne sledujem mladých hráčov a veľmi ma mrzí, že nemáme k dispozícii Dominika Hollého. Chcel som, aby sa Hollý – vzhľadom na výborné výkony v lige – a Pokorný zúčastnili na výjazde na Island. Škoda Hollého absencie, spôsobila nám naozaj ťažkosti. Každopádne však urobíme všetko pre to, aby sme v zápasoch dosiahli výborný výsledok,“ poznamenal.

Od 5. do 9. júna budú Slováci v Šamoríne, od 11. júna sa presťahujú do Senca. Až káder počas akcie v Senci sa bude detailne pripravovať na súťažné stretnutia u súperov – 17. júna na Islande a o tri dni neskôr v Lichtenštajnsku.