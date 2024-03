Hámor na začiatku novej expedície: Neúspechy sú potrebné, aby sa človek vrátil po niekoľkých úspechoch naspäť na zem (rozhovor)

Spod Tatier opäť do Himalájí sa po roku vydal horolezec, Popradčan, Peter Hámor. Ako povedal tesne pred odchodom v rozhovore pre agentúru SITA, terén sa nemení, iba miesto.

Kým vlani sa mu ako prvému na svete podarilo vystúpiť novou cestou na najjužnejšiu sedemtisícovku sveta Kabru South (7 318 m), v tomto roku je jeho cieľom 7 902 metrov vysoký Kangbačen.

Na jeden z piatich vrcholov tretej najvyššej hory sveta Kančendžongy sa chce vydať doposiaľ neprelezenou južnou stenou.

Ako už napovedá názov expedície – Himalayadventure MMXXIV, ostávate verný Himalájam. Aké sú teda vaše detailnejšie ciele?

Vo východnej časti Himalájí leží hora, ktorá sa volá Kančendžonga, je to treťa najvyššia hora sveta, na hraniciach Indie a Nepálu.

Táto oblasť je zaujímavá tým, že je tam naozaj ešte pomerne veľa hôr, ktoré horolezci neobjavili. Je tam veľa stien, ktoré ešte neboli prelezené, takže ideálne pre tých, ktorí hľadajú v horolezectve aj iné veci, ako je len samotný vrchol.

A práve tam leží Kangbačen, jeden z piatich vrcholov Kančendžongy, do ktorého južnej steny by sme sa radi pozreli s mojimi kamarátmi, ktorými sú Taliani Nives Meroi a Romano Benet.

Čo vás teda čaká, ako budú vyzerať prvé dni či skôr týždne po prílete?

Moje himalajské expedície či pôsobenie v Himalájach je každoročne rozdelené do dvoch etáp. Vždy je to tak a osvedčilo sa mi, že prvý mesiac či prvé tri týždne sú pre mňa aklimatizačné.

Vtedy to ešte nie je o lezení na tie najvyššie kopce, ale je to o tom, aby som sa pripravil na nadmorskú výšku, a teda, aby som svoje telo pripravil na výšky, v ktorých budem pôsobiť neskôr. A rovnako aj mentálne, aby som sa trošku dal do poriadku po tom, čo človek zažíva jednak pri príprave a vôbec pri bežnom živote.

Po mesiaci sa vraciam do Káthmandú, kde vybavujem už konkrétne veci na samotnú expedíciu. Spoločne s Nives a Romanom sa následne vrátim späť na ľadovec Yalung v oblasti Kančenžongy, kde sa nachádza aj naša južná stena, ktorou chceme liezť.

Ako bude vyzerať príprava na samotný prvovýstup? Mám na mysli konkrétne aklimatizačné horolezecké výstupy.

Budeme s mojou manželkou Marienkou v oblasti, ktorá sa volá Lhumba Shumba Himal. Je to oblasť medzi Kančenžongou a Makalu.

Je tam veľa päť až šesťtisícových vrcholov, sediel, kam by som sa rád pozrel. Jednak kvôli tomu, že je odtiaľ pekný výhľad na tie kopce, na ktoré chceme potom liezť, a aj preto, že som tam ešte nebol. Nič konkrétne v pláne nemám.

Čím viac nocí strávim vo výške nad päťtisíc metrov, tým to bude pre mňa lepšie. A teším sa na to, že uvidím Himaláje, aj Makalu, aj Kančenžongu, z miest, na ktorých som ešte nebol.

Vaši spolulezci už majú aké-také skúsenosti s vrchom Kangbačen, na ktorom sa im už v minulosti podarilo dostať do výšky nad šesťtisíc metrov, znamená to pre vás všetkých veľkú výhodu?

Každá informácia, ktorú máte o výstupovej trase alebo o teréne, ktorý vás čaká, je dobrá. Nives s Romanom sa pokúšali o výstup južnou stenu v roku 2019, nepodarilo sa im to. Vrátili sa z výšky 6 300 metrov kvôli veľmi zlým a nebezpečným podmienkam.