Hamas v reakcii na dohodu o prímerí navrhuje trojfázový plán, má viesť ku koncu vojny a prepusteniu rukojemníkov

Palestínske militantné hnutie Hamas reaguje na návrh dohody o prímerí a prepustení rukojemníkov s plánom, ktorý by mu efektívne umožnil zostať pri moci v Pásme Gazy a obnoviť jeho vojenské kapacity. To je scenár, ktorý Izrael rázne odmieta.

Navrhujú trojfázovú dohodu

Reakciu Hamasu na dohodu navrhnutú USA, Izraelom, Katarom a Egyptom publikovali libanonské noviny al-Achbar, ktoré sú blízke militantnej skupine Hizballáh, a jej autenticitu potvrdili predstavitelia z Hamasu aj Egypta. Ponúka to dosiaľ najjasnejší pohľad na požiadavky hnutia za prepustenie viac ako 100 rukojemníkov, ktorých zadržiava v Pásme Gazy.

Hamas navrhuje trojfázovú dohodu, ktorá sa rozvinie počas 4 a pol mesiaca a mala by viesť ku koncu vojny a prepusteniu všetkých rukojemníkov.

V prvej 45-dňovej fáze by Hamas prepustil všetky zostávajúce ženy a deti, ako aj starších a chorých mužov výmenou za všetky ženy, deti, chorých a starších väzňov zadržiavaných v Izraeli. Ten by zároveň prepustil dodatočných 1 500 palestínskych väzňov vrátane 500, ktorých by špecifikoval Hamas, čo podľa agentúry AP budú pravdepodobne vysokopostavení militanti, ktorí si odpykávajú doživotné tresty.

Umožnenie humanitárnej pomoci

Izrael by na základe návrhu stiahol svoje sily z populačných centier, zastavil by letecké operácie a umožnil prílev väčšieho objemu humanitárnej pomoci a začiatok rekonštrukcie. Tiež by mal vysídleným ľuďom umožniť vrátiť sa do svojich domovov, a to aj v severnom Pásme Gazy, a otvoriť všetky priechody.

V druhej fáze, o ktorej by sa rokovalo počas prvej, by Hamas prepustil všetkých zostávajúcich rukojemníkov výmenou za ďalších palestínskych väzňov. Izrael by dokončil stiahnutie z Pásma Gazy. V tretej fáze by si obe strany navzájom vymenili zosnulých rukojemníkov a väzňov, čo by malo dať priestor dlhodobému prímeriu.