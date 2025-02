Halás kritizuje netransparentnosť v pomoci Ukrajine, apeluje na EÚ a Slovensko, aby preverili finančné toky

Martin Halás, člen Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, vyzval Slovensko a Európsku úniu (EÚ), aby požadovali transparentnosť v pomoci Ukrajine. Reaguje tak na rozhodnutie prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý nariadil 90-dňové zmrazenie zahraničnej pomoci a požaduje audit finančných tokov smerujúcich na Ukrajinu.

Slovensko zatiaľ slepo dôveruje systému

„Ak prezident USA spochybňuje, kam skutočne smerujú miliardy dolárov a eur určené na podporu Ukrajiny, či mimovládnym organizáciám, prečo by EÚ aj Slovensko mali slepo dôverovať systému, ktorý má zdokumentované desiatky prípadov korupcie? Aj riaditeľ SIS mediálne prezentoval, že na Slovensku tajné služby detailne zdokumentovali subvenčný podvod v rámci ´podpory ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny,´“ uviedol Halás.

„Transparency is coming, (transparentnosť prichádza, pozn.red)“ vyhlásil Trump a podľa Halása by EÚ mala tiež vyžadovať rovnakú transparentnosť a nepoužívať dvojaký meter. „Ak americký prezident Donald Trump otvorene spochybňuje efektívnosť a transparentnosť využívania pomoci Ukrajine a nariadil rozsiahly audit a vyšetrovanie finančných tokov, prečo by mala EÚ a Slovensko mlčky akceptovať situáciu, v ktorej miliardy eur miznú bez riadnej kontroly?,“ opýtal sa Halás.

Slovensko poskytlo Ukrajine viac ako 3,5 miliardy eur

Dodal, že Spojené štáty americké poskytli Ukrajine od začiatku vojny na Ukrajine do decembra 2024 okolo 175 miliárd dolárov. Podľa nemeckého inštitútu IFW Kiel Slovensko od začiatku vojny do októbra 2024 poskytlo Ukrajine pomoc v hodnote viac ako 3,5 miliardy eur. V októbri 2024 OECD zverejnila správu o protikorupčných reformách na Ukrajine, ktorá identifikovala prípady predražených verejných obstarávaní, sprenevery humanitárnej pomoci a nedostatočnej kontroly nad vojenskými dodávkami.

„Od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 poskytla Európska únia Ukrajine pomoc v celkovej výške približne 114 miliárd eur. Okrem toho Európska komisia schválila nový balík pomoci pre Ukrajinu vo výške až 50 miliárd eur. Otázkou je, či časť z týchto peňazí opäť neskončí v rukách korupčných štruktúr, alebo budú skutočne pomáhať Ukrajincom,“ ozrejmil Halás. Na záver zdôraznil, že Slovensko a EÚ nesmú byť slepými a hluchými prikyvovačmi požiadaviek prezidenta Ukrajiny Zelenského a posielať ďalšie miliardy bez kontroly korupcie.