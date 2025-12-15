Hádzanárky Dunajskej Stredy neobhája titul v Slovenskom pohári žien. Kto si zahrá vo finále?

Hádzanárky HC DAC Dunajská Streda neobhája minulosezónny titul v Slovenskom pohári. V semifinále totiž doma podľahli rivalkám z Michaloviec 25:27, ktoré im oplatili prehru z ostatného finále.
Iuventa Michalovce má nového trénera, Lukačína nahradil Vikartovský
Hádzanárky Iuventy sa dostali už do svojho dvanásteho finále SP bez prerušenia. Ich súperkami vo februárovom finále v Žiline budú hráčky Šale, ktoré si poradili s prvoligovými Prešovčankami 38:23.
V semifinále na „Žitnom ostrove“ to bola dráma a súperky sa „naťahovali“ o každý gól. Prvý polčas o jeden gól vyhrali domáce, no po zmene strán sa Iuvente rozstrieľala mladá ukrajinská spojka Karina Soskydová. Hráčka, ktorá nedávno predĺžila so Zemplínčankami zmluvu, celkovo skórovala až desaťkrát.
Iuventa Michalovce v EP nezopakovala vlaňajšie finále. Súper postúpil do finále zaslúžene, vyhlásil tréner Kostka
“Po takomto víťazstve musím byť spokojný. Dievčatá od začiatku bojovali a išli za víťazstvom na pôde veľmi ťažkého súpera od úvodnej sekundy. Hrali zodpovedne tak v obrane, ako aj v útoku. Je to nádherný pocit postúpiť do finále a zahrať si v Žiline. Myslím si, že za predvedený výkon si to dievčatá zaslúžili. Tešíme sa, no máme pred sebou už ďalšie výzvy. Tou prvou je štvrtkový zápas v Olomouci,” zhodnotil kouč víťazného kolektívu Maroš Vikartovský na oficiálnom webe Iuventy.