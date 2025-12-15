Hádzanárky Dunajskej Stredy neobhája titul v Slovenskom pohári žien. Kto si zahrá vo finále?

Hádzanárky Iuventy Michalovce sa dostali už do svojho dvanásteho finále SP bez prerušenia. V semifinále hráčkam HC DAC oplatili prehru s minulosezónneho súboja o túto trofej.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
Redakčne overené informácie
Iuventa Michalovce
Družstvo Iuventa Michalovce po skončení odvetného finálového zápasu Slovenského pohára v hádzanej žien medzi HK Slovan Duslo Šaľa – Iuventa Michalovce. Šaľa, 13. december 2017. Foto: SITA/Martin Havran
Slovensko Hádzaná Hádzaná z lokality Slovensko

Hádzanárky HC DAC Dunajská Streda neobhája minulosezónny titul v Slovenskom pohári. V semifinále totiž doma podľahli rivalkám z Michaloviec 25:27, ktoré im oplatili prehru z ostatného finále.

Hádzanárky Iuventy sa dostali už do svojho dvanásteho finále SP bez prerušenia. Ich súperkami vo februárovom finále v Žiline budú hráčky Šale, ktoré si poradili s prvoligovými Prešovčankami 38:23.

V semifinále na „Žitnom ostrove“ to bola dráma a súperky sa „naťahovali“ o každý gól. Prvý polčas o jeden gól vyhrali domáce, no po zmene strán sa Iuvente rozstrieľala mladá ukrajinská spojka Karina Soskydová. Hráčka, ktorá nedávno predĺžila so Zemplínčankami zmluvu, celkovo skórovala až desaťkrát.

“Po takomto víťazstve musím byť spokojný. Dievčatá od začiatku bojovali a išli za víťazstvom na pôde veľmi ťažkého súpera od úvodnej sekundy. Hrali zodpovedne tak v obrane, ako aj v útoku. Je to nádherný pocit postúpiť do finále a zahrať si v Žiline. Myslím si, že za predvedený výkon si to dievčatá zaslúžili. Tešíme sa, no máme pred sebou už ďalšie výzvy. Tou prvou je štvrtkový zápas v Olomouci,” zhodnotil kouč víťazného kolektívu Maroš Vikartovský na oficiálnom webe Iuventy.

Firmy a inštitúcie: Duslo ŠaľaHC DAC Dunajská StredaIuventa Michalovce
Okruhy tém: Slovenský pohár žien
