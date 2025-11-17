Iuventa Michalovce má nového trénera, Lukačína nahradil Vikartovský

Slovenský ženský hádzanársky tím Iuventa Michalovce má nového trénera. Odvolaného Michala Lukačína, ktorý sa do klubu vrátil v júni, nahradil 43-ročný Maroš Vikartovský. Počas ostatného víkendu postúpili Michalovčanky do osemfinále Európskeho pohára cez holandský H.V. Quintus.
Hádzanárky Iuventy Michalovce povedie ich niekdajší kouč, k A-tímu sa vrátil po viac ako 16 rokoch - FOTO
Vikartovský v minulosti v michalovskom klube pôsobil pri mládeži, viedol staršie aj mladšie dorastenky. Pracoval aj pri extraligových mužoch Košíc, zatiaľ naposledy pôsobil v prvej lige žien pri tíme ŠŠK Bernolákova Košice.
Lukačína vedenie Iuventy odvolalo v druhej polovici predchádzajúceho týždňa, dôvodom bol zlý herný prejav. „Pán Vikartovský v minulosti ukázal, že je mladý a progresívny tréner, vie tiež pracovať s mladými hráčkami. Verím, že nadviaže na to, čo sa tu robilo v minulosti, keď sme dali šancu takisto mladým trénerom,“ poznamenal prezident klubu Patrik Sabov.
Tréner Kostka opúšťa lavičku majstrovskej Iuventy Michalovce. Prečo odišiel? - FOTO
Vikartovský podpísal kontrakt do konca sezóny. „Pre mňa je to obrovská výzva. Ponuka od klubu ma dosť prekvapila. Do Iuventy sa vraciam po ôsmich rokoch, kedy som viedol mladšie a staršie dorastenky. Je to top klub na Slovensku. Vraciam sa sem ako skúsenejší tréner. Ciele sme si stanovili. Sú také, aké by Iuventa mala mať – teda tie najvyššie,“ poznamenal.