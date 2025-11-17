Iuventa Michalovce má nového trénera, Lukačína nahradil Vikartovský

Maroš Vikartovský v minulosti v michalovskom klube pôsobil pri mládeži, viedol staršie aj mladšie dorastenky.
Iuventa Michalovce
Na snímke hádzanárky Iuventy Michalovce proti švajčiarskemu tímu HSC Kreuzlingen v pohári EHF sobotu 12. októbra 2024. Foto: SITA/Patrik Mindžák
Slovenský ženský hádzanársky tím Iuventa Michalovce má nového trénera. Odvolaného Michala Lukačína, ktorý sa do klubu vrátil v júni, nahradil 43-ročný Maroš Vikartovský. Počas ostatného víkendu postúpili Michalovčanky do osemfinále Európskeho pohára cez holandský H.V. Quintus.

Vikartovský v minulosti v michalovskom klube pôsobil pri mládeži, viedol staršie aj mladšie dorastenky. Pracoval aj pri extraligových mužoch Košíc, zatiaľ naposledy pôsobil v prvej lige žien pri tíme ŠŠK Bernolákova Košice.

Lukačína vedenie Iuventy odvolalo v druhej polovici predchádzajúceho týždňa, dôvodom bol zlý herný prejav. „Pán Vikartovský v minulosti ukázal, že je mladý a progresívny tréner, vie tiež pracovať s mladými hráčkami. Verím, že nadviaže na to, čo sa tu robilo v minulosti, keď sme dali šancu takisto mladým trénerom,“ poznamenal prezident klubu Patrik Sabov.

Vikartovský podpísal kontrakt do konca sezóny. „Pre mňa je to obrovská výzva. Ponuka od klubu ma dosť prekvapila. Do Iuventy sa vraciam po ôsmich rokoch, kedy som viedol mladšie a staršie dorastenky. Je to top klub na Slovensku. Vraciam sa sem ako skúsenejší tréner. Ciele sme si stanovili. Sú také, aké by Iuventa mala mať – teda tie najvyššie,“ poznamenal.

