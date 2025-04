Iuventa Michalovce v EP nezopakovala vlaňajšie finále. Súper postúpil do finále zaslúžene, vyhlásil tréner Kostka

Hádzanárky Iuventy Michalovce nezopakovali úspech spred roka, keď sa dostali až do finále Európskeho pohára žien. V tohtosezónnej edícii rovnakej súťaže vypadli už v semifinále, v ktorom nestačili na islandský Valúr Reykjavík.

Zverenky trénera Petra Kostku síce v prvom semifinálovom stretnutí v domácom prostredí zvíťazili 25:23, no v odvete u súperiek prehrali rozdielom desiatich gólov 20:30. Úspechom pre Zemplínčanky je však už to, že v semifinále EP si zahrali tretíkrát bez prerušenia.

„Súper postúpil do finále zaslúžene. Bol lepší v troch zo štyroch polčasov dvojzápasu,“ zhodnotil Kostka podľa regionálneho webu novinyzemplina.sk.

Michalovský tréner bol po dvoch dueloch s lídrom islandskej ligy sklamaný, jeho zverenky v odvete zlyhali predovšetkým v koncovke.

„To sklamanie pramení predovšetkým z desaťgólovej prehry v odvete. V nej sme nemali nárok a Valúr bol od prvej chvíle lepším tímom. Už v prvom zápase v druhom polčase hrali lepšie jedna na jednu. Tak tomu bolo aj na Islande. Súperky sa z toho dostávali do prečíslenia a boli efektívne v koncovke. My sme sa naopak v streľbe trápili. V druhom polčase sme to skúšali aj bez brankárky, čo nám sčasti vychádzalo. Kvalita nášho kádra ale tentoraz na súpera nestačila. Ako som povedal, Valúr bol lepší tri zo štyroch polčasov a do finále postúpil zaslúžene,“ poznamenal.

Hráčky Iuventy dohrávali odvetu v oslabení. Už v prvom polčase videla za hrubý faul červenú kartu jeho hrajúca asistentka Oľga Perederijová, v druhom ju za hrubý faul dostali Alena Dvorščáková a Jelena Kneževičová.

„Myslím si, že jedinou oprávnenou bola tá Perederijovej. Ďalšie dve boli z môjho pohľadu veľmi prísne,“ prezradil.

Zemplínčanky v minulosti vypadli s Valúrom aj v sezóne 2010/2011 v prvom kole Pohára EHF.

„Dôvody vypadnutia vidím v našej koncovke. Už v druhom polčase nášho domáceho zápasu nás začal súper prehrávať v hre jedna na jednu. Niečo sme dokázali aj ubrániť, následne sme ale zahodili čistú šancu. V druhom zápase už mal Valúr hru vo svojich rukách a postúpil zaslúžene. Nám chýbala kvalita a chýbali nám aj zranené hráčky. Dlhodobo nehrá Popovcová, vypadol nám aj pilier obrany Paľová a so zranením nastupovala aj ďalšia výborná obrankyňa, či strelkyňa Kompaniecová. Keď takémuto tímu ako sme my vypadnú takto dôležité hráčky, musí sa to prejaviť,“ poznamenal Kostka.

Jeho hráčky už v sobotu začínajú púť nadstavbovou časťou o majstra Slovenska u víťaza nadnárodnej MOL ligy z Dunajskej Stredy.

„Máme za sebou ťažký program, dvojzápas s Islanďankami, psychický tlak po vypadnutí a aj dlhočiznú cestu. Európsky pohár je už za nami a pred nami je náš najvyšší tohtosezónny cieľ. Chceme vrátiť titul do Michaloviec a urobíme všetko preto, aby sa nám to podarilo. Verím, že v Dunajskej Strede podáme výkon na hranici našich možností a ukážeme, že sa o titul uchádzame oprávnene. Viem, že dievčatá sú unavené, no musia ešte zabojovať. Po Dunajskej Strede prichádza reprezentačná prestávka a tam bude čas na oddych, ako aj na načerpanie nových síl. Verím teda, že v sobotu do toho dáme všetko,“ dodal hlavný kouč Iuventy.