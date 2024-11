Hádzanári Prešova sú v Európskej lige stále bez bodu. Päťgólový legionár Sako: Bol to ťažký zápas

Hádzanári Tatrana Prešov majú za sebou nevydarenú rozlúčku s vlastnými fanúšikmi v tohtosezónne edícii Európskej ligy. V domácom prostredí totiž podľahli francúzskemu tímu Limoges Handball o 13 gólov 21:34.

V domácej derniére Prešovčania síce v úvode otočili z 0:2 na 3:2, to však bolo naposledy, keď v zápase viedli. Už po prvom polčase mali na súpera sedemgólové manko, ktoré po prestávke ešte vzrástlo na 13 presných zásahov.

„Klub z Limoges ukázal, že je lepším tímom. A pre nás je táto úroveň súťaže podľa mňa príliš silná. Jedna vec je však pre nás dôležitá. Verím, že sme získali dvoch nových mladých hráčov, ktorí ukázali, že sú budúcnosťou tohto tímu a môžeme s nimi rátať – Daniel Polanský a Peter Kimák-Fejko. V prvej polovici sezóny sme nikdy neboli kompletní, ale dali sme do toho všetko, čo sa dalo. Čaká nás v Európe ešte jeden zápas, teraz sa už ale musíme sústrediť najmä na domáci šampionát a zisk domáceho titulu a pohára,“ zhodnotil kouč Ratko Djurkovič podľa oficiálneho webu Tatrana.

Chýbali dôležití hráči

V utorok bol najlepším strelcom domácich päťgólový francúzsky legionár Adama Sako. „Bol to ťažký zápas. Ovplyvnili ho zranenia, pre ktoré nám chýbali dôležití hráči a bez nich je ťažké hrať stretnutia európskeho formátu. Tím sa ale snažil hrať čo najlepšie. Nemáme v tomto momente na situáciu žiadne iné riešenie. Chýbali Urban, Araxa, Čupryna, ani ja nie som úplne v poriadku a už zhruba dva mesiace ma trápi achilovka, v ktorej mi na rozcvičke v sobotu pred zápasom niečo puklo, tak som to neriskoval. Hráme aj s hráčmi, ktorí sa len nedávno vrátili po dlhších zraneniach a chvíľu trvá, kým sa zohráte. Verím, že ak sa ešte viac zohráme, ubudne aj chýb, ktorých sa dopúšťame,“ uviedol po súboji.

Trojgólový debutant

Debut v pohárovej Európe si odkrútil iba 19-ročný Daniel Polanský a podieľal sa na troch góloch Tatrana. „Do zápasu som išiel s tým, že by som mohol dostať prvé minúty a príležitosť na debut v Európskej lige, pretože som hral v posledných zápasoch. Som rád, že som dostal takúto možnosť, nie každý dostane takúto šancu v tak mladom veku hrať proti takýmto hráčom. Musíme sa ale zlepšiť, aj tím a aj ja, aby sme do budúcnosti mohli s takýmito tímami uhrávať lepšie výsledky. Príliš veľa technických chýb nás totiž stálo tento zápas. To bol dôvod, prečo nám súper odskočil už v prvom polčase. Keď chceme hrávať a získavať body na takejto úrovni, tak sa nám to nemôže stávať v žiadnej fáze zápasu a to číslo technických chýb musí byť oveľa menšie,“ skonštatoval.

Z piatich vystúpení v uvedenej súťaži nezískali Šarišania ešte ani bod a už sa nemôžu odlepiť z dna tabuľky C-skupiny.

S pohárovou Európou sa rozlúčia počas nasledujúceho týždňa duelom na palubovke švajčiarskeho družstva Kadetten Schaffhausen.