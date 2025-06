Gymnázium v Spišskej Starej Vsi nebolo informované o agresívnom správaní študenta, zistila generálna prokuratúra

Generálna prokuratúra (GP) Slovenskej republiky v súvislosti s tragickou udalosťou zo dňa 16. januára v Spišskej Starej Vsi, keď študent gymnázia zavraždil v škole jednu pedagogičku a spolužiačku, preskúmala postup Gymnázia Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci pri prestupe žiaka na Spojenú školu Spišská Stará Ves, organizačnú zložku Gymnázium SNP Spišská Stará Ves.

Podľa prokuratúry boli zistené viaceré nedostatky zo strany Gymnázia v Lučenci. Toto gymnázium malo podľa GP Gymnáziu v Spišskej Starej Vsi predložiť neúplnú pedagogickú dokumentáciu žiaka, neobsahujúcu zásadné poznatky a dokumenty v rozsahu hodnotenia správania sa žiaka a iné podstatné zápisy triedneho učiteľa o žiakovi.

Prijímajúcemu Gymnáziu bol údajne predložený katalógový list žiaka obsahujúci len pochvaly triednej učiteľky za výborný prospech a reprezentáciu školy, ale neboli mu oznámené zásadné negatívne hodnotenia správania sa žiaka, predovšetkým agresívneho a iného nevhodného správania. Prokurátor tiež upozornil na rovnaké pochybenie Gymnázia v Lučenci pri poskytovaní súčinnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš a menej závažné nedostatky boli zistené aj v postupe a rozhodovaní prijímacieho Gymnázia v Spišskej Starej Vsi o prestupe žiaka.

Na základe zistenými nedostatkov oboch stredných škôl podala generálna prokuratúra dve upozornenia prokurátora, ktoré boli, predovšetkým vzhľadom na závažnosť zistení vo vzťahu ku Gymnáziu v Lučenci, zaslané na vedomie aj zriaďovateľom oboch škôl a ministerstvu školstva. Prokuratúra tiež informovala ministerstvo školstva o neposkytovaní úplných údajov do Centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov.

Generálna prokuratúra rovnako preskúmala postup Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok a Veľký Krtíš vo vzťahu k maloletému v rokoch 2020 – 2024. Prokuratúra tvrdí, že obidva orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately postupovali vo vzťahu k maloletému značne laxným spôsobom, a to napriek nespornej vedomosti o jeho dlhodobom, nielen nevhodnom, ale aj protiprávnom násilnom správaní.

Generálna prokuratúra eviduje obdobia absolútnej nečinnosti oboch úradov, ako aj realizáciu len formálnych úkonov, napríklad poskytovanie „sociálneho poradenstva“, a pasívny postoj týchto úradov vo vzťahu k riešeniu pretrvávajúceho dlhodobého problémového správania maloletého.

Podľa prokuratúry charakter opatrení vykonávaných úradom práce Kežmarok najlepšie dokumentuje skutočnosť, že maloletému až do jeho plnoletosti nikdy nebolo uložené výchovné opatrenie v zmysle príslušných zákonných ustanovení, pričom jeho problémové správanie vyvrcholilo spôsobom, že bol právoplatne odsúdený za spáchanie dvoch úmyselných násilných trestných činov.

Za alarmujúce považuje generálna prokuratúra aj zistenie, že úrad práce Veľký Krtíš, ktorý viedol viac ako dva roky spis maloletého, a ktorého úlohou bolo výslovne priebežne monitorovať jeho situáciu, nebol podľa prokuratúry s maloletým počas celej doby v žiadnom priamom kontakte a viac ako rok ani len nezistil, že zmenil miesto pobytu a školu. Všetky nedostatky v postupe oboch úradov boli Generálnou prokuratúrou signalizované Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Generálna prokuratúra apeluje na všetky orgány verejnej moci, aby zodpovedne plnili svoje zákonné povinnosti pri ochrane záujmov maloletých, ale aj celej spoločnosti. Prokuratúra upozorňuje, že akékoľvek nevhodné, šikanózne a násilné správanie sa maloletých nemožno bagatelizovať, zľahčovať, alebo dokonca prehliadať, hoci aj v pozitívnej motivácii im „neuškodiť“.

Polícia 16. januára tohto roka zadržala 18-ročného študenta Samuela S., ktorý v priestoroch Gymnázia v Spišskej Starej Vsi usmrtil dve ženy, 51-ročnú Máriu a 18-ročnú Alenu. Tretia, 18-ročná Barbora, utrpela stredne ťažké poranenia, s ktorými ju transportovali do popradskej nemocnice.

Súd pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súd (ŠTS) v Pezinku vzal 19. januára Samuela S. do väzby. Senát Najvyššieho súdu SR 5. februára zamietol sťažnosť obvineného proti uzneseniu ŠTS, ktorý rozhodol o jeho väzobnom stíhaní.

„Senát dospel k záveru, že dôvody tzv. útekovej a preventívnej väzby, tak ako ich ustálil sudca pre prípravné konanie, sú u obvineného v tomto štádiu konania dané,“ informovala vtedy hovorkyňa Najvyššieho súdu SR Alexandra Važanová.

Útočník z gymnázia v Spišskej Starej Vsi Samuel S. bol podľa metalizovaných informácií pred dvoma rokmi dvakrát právoplatne odsúdený za násilné trestné činy. Informoval o tom spravodajský portál Aktuality.sk s tým, že prvého skutku, násilného konania voči spolužiačke, sa dopustil ako deviatak kežmarskej základnej školy.

„Dňa 3. februára 2022 v čase okolo 07:45 na brehu Ľubického potoka, ulica Ľubická cesta, Kežmarok, smerom na sídlisko Juh v meste Kežmarok, na mieste verejnosti prístupnom fyzicky napadol poškodenú, a to takým spôsobom, že ju udieral zovretými dlaňami oboch rúk do bočných oblasti tváre, načo poškodená spadla na zem, pričom poškodená neustále kričala, nech prestane, že čo robí, pričom ako spadla na zem, tak ju začal kopať nohami do celého tela a kopol ju aj do zadnej časti hlavy a poškodenej spôsobil zranenia vyžadujúce si jednorazové lekárske ošetrenie, bez určenej doby liečenia,“ citovali Aktuality rozsudok Okresného súdu Kežmarok z júna 2022.

Ten dotyčného odsúdil za prečin výtržníctva na podmienečný trest odňatia slobody na štyri mesiace so skúšobnou dobou 18 mesiacov s dohľadom probačného úradníka. Zároveň mu súd uložil zákaz priblíženia sa k poškodenej spolužiačke na vzdialenosť menšiu ako päť metrov, ako aj zákaz zdržiavať sa v blízkosti jej obydlia. Samuela S. podľa portálu Aktuality.sk odsúdili aj za ďalší delikt, konkrétne prečin nebezpečného vyhrážania sa, ktorého sa tiež dopustil voči spolužiačke.

„Obžalovaný inému sa vyhrážal smrťou a ťažkou ujmou na zdraví takým spôsobom, že to vzbudilo dôvodnú obavu, a čin spáchal závažnejším spôsobom konania,“ citoval portál rozsudok Okresného súdu Kežmarok z novembra 2022 s tým, že dotyčný pri elektronickej komunikácii so spolužiačkami uviedol, „že ich všetky dobije a kľudne aj zabije, že jemu je to jedno“. Od uloženia trestu však súd upustil vzhľadom na potrestanie Samuela S. v predošlom súdnom konaní.