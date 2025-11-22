Talentovaná gymnastka Piliarová sa na MSJ v Manile dostala vo viacboji do Top 10 - VIDEO

Mladá slovenská reprezentantka Lucia Piliarová obsadila výborné 10. miesto vo finále viacboja na majstrovstvách sveta juniorov v športovej gymnastike vo filipínskej Manile. Navyše, zverenka trénerky Kataríny Krekáňovej bola druhá na bradlách, čo je sľubné pred nedeľňajším finále na tomto náradí.
Piliarová vo finále nazbierala dovedna 50,766 bodu, predtým v kvalifikácii získala od rozhodcov 50,731 bodu. Na kladine mala 12,700 bodu, v akrobacii 11,600 b., v preskoku 12,766 a na bradlách 13,700.
„Som nesmierne hrdá a šťastná, že som skončila ako desiata najlepšia na juniorských majstrovstvách sveta. Celý štvorboj som prešla bez väčšieho zaváhania a veľmi som si to užila. Teším sa na zajtrajšie finále na bradlách a ďakujem všetkým za pozdravy a podporu. Obzvlášť ďakujem pani trénerke Kataríne Krekáňovej, že som jej zásluhou mohla takto zviditeľniť detviansku a slovenskú gymnastiku vo svet,“ povedala Piliarová podľa oficiálneho webu Slovenskej gymnastickej federácie (SGF).
„Zafungovalo, že Lucka je mentálne naozaj veľmi silná. Je to veľká bojovníčka. Dva dni po sebe zvládla viacboj bez väčších chýb, čo je super. Kladinu vo finále odcvičila lepšie ako v kvalifikácii, hoci hodnotenia celkovo boli prísnejšie. V disciplínach so skákaním radšej upustila od určitých prvkov, vopred sme sa na tom na diaľku dohodli. Nohy totiž má v stave, v akom má – v piatok večer do nich chytala kŕče. Vedúca výpravy Zuzka Purdeková jej dopĺňala magnézium. Časový posun a vypätie sa predsa len prejavili. Je však úžasné, ako sa v takom mladom veku dokázala zregenerovať a aj nastaviť v hlave. Treba si uvedomiť, že je november a prvý vrchol sezóny mala Lucka už v júli na EYOFe,“ pripomenula trénerka Krekáňová.
Prezradila tiež, že v nedeľňajšom finále by mohla jej zverenka z KŠG Detva atakovať štrnástkovú hodnotu známky. „Už v tejto chvíli hodnotím všetko, čo Lucka v Manile dosiahla, veľmi, veľmi pozitívne, som na ňu hrdá. Ukázala svetu, že aj v malom mestečku sa dá robiť špičková gymnastika. Keby sa jej aj tretí deň v rade podarilo zájsť tie bradlá podľa predstáv, bola by to fantázia. V kútiku duše tomu verím, veľa sme na nich dreli,“ dodala.
V piatkovej kvalifikácii bola Piliarová pred redukciou sedemnásta, v redukovanom poradí finalistiek jej patrila 14. priečka. V sobotu sa teda posunula ešte o štyri pozície nahor.
Zlato získala Japonka Jume Minaminová, striebro Francúzka Elena Colasová a bronz ďalšia japonská gymnastka Misa Nišijamová.