Odborníci ku kauze Macrona: Nešlo o žiadne nevinné potľapkanie. Bola to evidentná facka a veľké faux pas - VIDEO

Video facky, ktorú schytal francúzsky prezident Emmanuel Macron od jeho manželky Brigitte obletelo celý svet. Nepríjemný incident sa odohral po pristátí prezidentského špeciálu vo Vietname.

„Paradoxné je, že to bolo pri návšteve krajín ako Vietnam, Thajsko či Indonézia, kde je pozícia žien v úzadí, no a práve pri návšteve takýchto krajín hlava Francúzska, ktorá sa štylizuje do polohy európskeho lídra dostane pred celým svetom facku,“ okomentovala video odborníčka na protokol a dejiny diplomacie Mária Holubová.

Veľké faux pas

„To neuhrajú, že to bolo pohladkanie alebo nejaké potľapkanie, to bola to evidentná facka,“ skonštatovala odborníčka. „Z akejkoľvek strany to zoberiete, je to facka a veľké faux pas,“ doplnila ďalej Holubová.

Francúzsky prezident v momente ako si všimol novinárov, začal sa usmievať a zakýval im, akoby sa nič nestalo. „Reakcia Macrona, keď sa otočil a zbadal kamery nebola o žarte. Bolo na ňom vidieť ako sa zľakol, a už sa začal usmievať, snažil sa to uhrať,“ hovorí Holubová. To, že medzi manželmi bola napätá situácia potvrdzuje aj to ako Brigitte Macron odmietla gesto francúzskeho prezidenta, ktorý manželke chcel gentlemansky podať ruku keď schádzali po schodoch.

Elyzejský palác spočiatku popieral pravosť záberov, no neskôr informáciu potvrdili. Samotný prezident Macron incident okomentoval slovami: „Hádal som sa alebo skôr žartoval s mojou manželkou. Nič to nebolo.“

A čo keď v prípade kauzy Macronovcov išlo o vedomé odpútavanie pozornosti? Odborníčka upozorňuje, že na to máme príklady aj z francúzskej histórie.

„Keď Francúzi v sedemročnej vojne prehrali bitku pri Rossbachu, bola to obrovská hanba pred celou Európou no hovorilo sa o tom len tri dni, pretože na tretí deň sa Madame Pompadour vyhodil na nose pupenec a následne celý Paríž aj Francúzsko hovorili len o tom a na škandalóznu prehru sa rýchlo zabudlo,“ pripomenula Holubová.

Macronovi to nepridá na popularite

Do akej miery je pre politika takýto incident nepríjemný a môže negatívne ovplyvniť jeho popularitu sme sa pýtali politológa Radoslava Štefančíka. „Vôbec to príjemné nie je keď vás niekto bije, nieto ešte vaša vlastná manželka,“ okomentoval odborník s vtipom virálne video. „Môže sa teraz pán Macron krútiť kadejako jednoducho toto je niečo, čo sa nenosí. Nechcel by som byť v jeho koži,“ podotkol ďalej Štefančík.

„Otázne je, že či sa mu to náhodou aj nepáči. Niekedy boxeri sa nechajú takto pred zápasom vyfackovať, aby podávali lepší výkon. My netušíme, či pán Macron sa náhodou nedáva takto fackovať zámerne, aby následne podával pod vplyvom adrenalínu lepší výkon,“ uvažoval politológ ďalej. „Toto je jeden z tých momentov, ktoré mu určite nepridajú na popularite a dôvere. Nechcel by som byť francúzsky volič, aby som sa musel rozhodovať medzi ním a nejakým pravicovým extrémistom,“ uzavrel Štefančík.

Francúzskemu prezidentovi sa v uplynulé obdobie lepí smola na päty. Bolo to len pred dvoma týždňami, keď internet valcoval videozáznam, ktorý zachytáva Macrona ako zmätene odkladá akýsi biely predmet zo stola počas stretnutia s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom a britským premiérom Keirom Starmerom vo vlaku na ceste do Kyjeva. Verejnosť okamžite začala konšpirovať, či to nie sú náhodou drogy.

„Návšteva Kyjeva možno oslovila určitú časť verejnosti, no Macron s Merzom a so Starmerom tam vyzerali ako takí nezbední chlapci. Nemala som pocit, že sú to štátnici, ktorí majú vzbudzovať istotu, dôveru a rešpekt, čo by štátnik na takejto pozícii v Európskej únii mal vzbudzovať,“ okomentovala video z vlaku protokolistka Holubová s tým dôvetkom, že ľudia potrebujú vzhliadať k štátnikovi.

Manželky francúzskych prezidentov to nemali ľahké

Status First Lady je len v Spojených štátoch amerických, nikde inde na svete tento post neexistuje.

„Jedine manželky amerických prezidentov majú titul First Lady, majú svoju advance team, tlačovú tajomníčku, samostatný harmonogram a program nezávislý od prezidenta, ale očakáva sa, že vždy budú po boku amerického prezidenta, kdekoľvek sa bude pohybovať. Na európskom kontinente táto tradícia nie je. Emmanuel Macron, keď prvýkrát vyhral voľby a stal sa francúzskym prezidentom, veľmi chcel tento status pre svoju manželku Brigitte. Chcel, aby mala titul prvá dáma so všetkým, čo k tomu patrí, vrátane finančného príjmu, ale neprešlo mu to cez parlament,“ vysvetľovala protokolistka Holubová.

„Manželky francúzskych prezidentov to nemali nikdy ľahké, nesprávali sa k nim s veľkou úctou, boli v úzadí a nezasahovali do politiky a do dejín tak ako americké prvé dámy alebo manželky panovníkov. Napríklad Yvonne de Gaulle bola šľachtičná, mala dekórum, zastávala konzervatívne hodnoty. Manželka Georgesa Pompidoua – Claude bola rebelka a mala aj rôzne aférky. Manželka Nicolasa Sarkozyho – Carla Bruni zas bola modelka, speváčka, teda z oblasti showbiznisu. Bernadette Chiracová mala veľmi ťažkú pozíciu, ale ustála ju, tiež sa k nej nepekne správali. Vrcholom bola manželka Mitteranda, ktorá musela znášať aj jeho milenku s dieťaťom,“ pripomenula Holubová.

V prípade Macronovcov bola doteraz len dôstojná prezentácia a to aj napriek tomu, že manželia boli od začiatku pod paľbou kritiky kvôli veľkému, 25-ročnému vekovému rozdielu. Brigitte Macron zároveň musela čeliť aj kritikám pre svoj vzhľad.