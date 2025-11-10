Guardiola v 1000. zápase potupil FC Liverpool. Nevzdáme sa, vraví kapitán "The Reds"

Futbalisti úradujúceho anglického šampióna FC Liverpool sa nevzdávajú ani po demoralizujúcej ligovej prehre 0:3 s Manchesterom City, uviedol kapitán Virgil van Dijk. „Realita je, že sme prehrali 0:3 a to je veľká rana,“ priznal Van Dijk, no zároveň dodal: „Nezastavíme sa, sme v novembri a čaká nás dlhá sezóna a veľký boj.“
Tím z Anfielu zažil päť prehier v ostatných šiestich ligových zápasoch a klesol na ôsmu priečku, pričom na vedúci Arsenal Londýn stráca už osem bodov. Tréner Arne Slot priznal, že FC Liverpool sa zatiaľ nemôže sústrediť na boj o titul.
„Najlepším spôsobom, ako zhodnotiť tabuľku, je po 38 zápasoch, ale druhým najlepším je po 19 zápasoch, keď už hral každý s každým,“ povedal Slot. „Prvým cieľom je získať výsledky, posledná vec, na ktorú by sme sa mali sústrediť, je boj o titul. Musíme sa zlepšiť, to je jasné,“ pokračoval.
Liverpoolu počas duelu v Manchestri nepriali ani okolnosti na trávniku, keď Van Dijkov gól za stavu 1:0 nebol uznaný pre ofsajd Andyho Robertsona. Slot však zdôraznil, že sťažovanie sa na rozhodnutie by len zakrývalo rozdiel v kvalite medzi tímami.
Manchester City sa po víťazstve priblížil na štyri body k vedúcemu Arsenalu. Pep Guardiola oslávil svoj 1000. zápas v trénerskej kariére a vyjadril spokojnosť s výkonom tímu po minulej sezóne bez trofeje. „Minulú sezónu sme stratili energiu. Snažil som sa urobiť čokoľvek, ale nedokázal som tím nakopnúť,“ priznal Guardiola. „Dnes sme ukázali, že sme opäť schopní bojovať o titul,“ dodal.