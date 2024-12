Diváci v Liverpoole pokrikovali na Guardiolu, že ho v pondelok vyhodia

FC Liverpool má naďalej pod kontrolou dianie v anglickej futbalovej Premier League a zároveň naďalej pokračuje voľný pád Manchestru City. Aj tak sa dá charakterizovať nedeľňajší súboj 13. kola, v ktorom si Liverpool doma poradil s ManCity 2:0 (1:0) a zvýšil náskok na čele tabuľky na deväť bodov.

Góly Codyho Gakpa z 12. min a Mohameda Salaha zo 78. min z pokutového kopu potvrdili súčasnú kvalitatívnu priepasť medzi rivalmi v boji o titul a zároveň zdôraznili prehlbujúcu sa krízu tímu trénera Pepa Guardiolu. A to ešte Virgil van Dijk trafil len do žrde a Salah spálil jednu veľkú tutovku. Liverpool celkovo prestrieľal ManCity 18:8 a v pokusoch na bránku 7:2.

Štvornásobný obhajca titulu na Britských ostrovoch je už sedem zápasov za sebou bez víťazstva, z toho počas tejto čiernej série šesťkrát prehral. Zatiaľ naposledy zvíťazili futbalisti z Etihad Stadium ešte 26. októbra doma nad Southamptonom (1:0). ManCity padol v tabuľke z druhého na piate miesto a nórsky kanonier Erling Haaland má s 12 gólmi na čele tabuľky strelcov už len jednogólový náskok pred Salahom. Ten má však na rozdiel od výbušného severana na konte aj sedem asistencií.

„Neboli sme dokonalí, ale priblížili sme sa k dokonalosti, a to je jediný spôsob, ako môžete zdolať kvalitný tím ako City. Ak vám vyjde začiatok zápasu, dodá vám to energiu a tá zároveň prichádza aj z tribún. Presne to sa nám v tomto zápase podarilo,“ povedal hlavný tréner Liverpoolu Arne Slot podľa AP.

Štatistický server Opta upozorňuje, že štyri prehry za sebou nazbierali hráči ManCity naposledy predtým v roku 2008 a Guardiola ako tréner vôbec po prvý raz. Diváci v Liverpoole dali Guardiolovi pocítiť, že jeho mužstvo je momentálne na míle vzdialené výkonom z predchádzajúcich siedmich rokov, keď The Citizens získali pod vedením tohto španielskeho trénera šesť majstrovských titulov. Liverpoolčania zborovo skandovali, že v pondelok ráno bude Guardiola vyhodený, a to aj napriek tomu, že len nedávno predĺžil zmluvu do konca sezóny 2026/2027.

„Možno majú pravdu, že ma musia prepustiť za posledné výsledky, ale toto som na Anfielde nečakal. Na druhej strane to chápem a akceptujem. V minulosti sme proti sebe vybojovali neuveriteľné bitky,“ reagoval Guardiola.

Na internete už kolujú vtipy o tom, že úspešnejšie ako Manchester City je za posledný mesiac aj San Maríno, čo je rebríčkovo najnižšie postavený tím Medzinárodnej futbalovej federácie. Sanmarínčania sa nedávno dočkali víťazstva v Lige národov v Lichtenštajnsku (3:1), zatiaľ čo The Citizens nevyhrali v novembri ani jeden zápas.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zatiaľ čo Španiel Guardiola prežíva najhoršiu sériu prehier v celej svojej trénerskej kariére, jeho holandský náprotivok Slot sa vyhrieva na slnku slávy. Liverpool má takú fazónu, že je jasný kandidát na majstrovský titul. V tejto sezóne prehrali The Reds jediný raz, ešte 14. septembra s Nottinghamom (0:1). Aj to v zápase, v ktorom mali 70-percentné držanie lopty a celkovo 14 streleckých pokusov. FC Liverpool suverénne vedie aj tabuľku hlavnej fázy Ligy majstrov, kde má z piatich zápasov plný počet 15 bodov s jediným inkasovaným gólom.

„Užívame si, čo sme dosiahli, ale nemyslím si, žeby to niekto z nás vopred predpovedal. Je to odmena za tvrdú prácu, ale stále máme len začiatok decembra,“ skonštatoval Slot.