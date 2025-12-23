Grónsku a Európe sa nepáčia plány amerického prezidenta na zabratie ostrova

Grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen v utorok vyhlásil, že rozhodnutia o budúcnosti autonómneho územia Dánska sa budú prijímať na ostrove po tom, čo americký prezident Donald Trump zopakoval, že Spojené štáty potrebujú Grónsko z dôvodov „národnej bezpečnosti“.
„Grónsko je naša krajina. Naše rozhodnutia sa prijímajú tu,“ uviedol Nielsen v príspevku na Facebooku.
Od svojho návratu do Bieleho domu v januári Trump opakovane vyhlásil, že Spojené štáty „potrebujú“ toto severoamerické autonómne územie Dánskeho kráľovstva bohaté na zdroje z bezpečnostných dôvodov a odmietol vylúčiť, že na jeho získanie v prípade potreby použije silu.
Odhodlaný guvernér
Trump v nedeľu vymenoval guvernéra Louisiany Jeffa Landryho za osobitného vyslanca pre Grónsko, čo vyvolalo hnev Dánska, ktoré si predvolalo amerického veľvyslanca. Landry bezprostredne po svojom vymenovaní sľúbil, že dánske územie urobí „súčasťou USA“.
Nielsen vo svojom príspevku uviedol, že je „smutný“ po tom, čo počul o Trumpovej obnovenej túžbe prevziať Grónsko.
„Takéto slová degradujú našu krajinu na otázku bezpečnosti a moci. Takto sa nevnímame a takto nás v Grónsku nemôžu a nemali by opisovať,“ povedal Nielsen.
Zároveň sa poďakoval obyvateľom Grónska za to, že vzniknutej situácii čelia s „pokojom a dôstojnosťou“, pričom dodal, že je za podporu vďačný aj lídrom ostatných krajín.
Hlas Európy
„Táto podpora potvrdzuje, že tu doma nie sme sami,“ dodal. Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lokke Rasmussen v pondelok vyhlásil, že ho tento krok „nesmierne rozhneval“ a varoval Washington, aby rešpektoval dánsku suverenitu.
Dánsku vyjadrila „plnú solidaritu“ aj Európska únia. Grónsko „patrí svojmu ľudu“, uviedol v utorok francúzsky prezident Emmanuel Macron. „Pridávam svoj hlas k hlasu Európanov, aby som vyjadril našu plnú solidaritu,“ napísal Macron na na sociálnej sieti X.
Strategická poloha
Vedúci predstavitelia Dánska aj Grónska opakovane trvajú na tom, že rozsiahly ostrov nie je na predaj a že si o svojej budúcnosti rozhodne sám.
Grónsko má strategickú polohu medzi Severnou Amerikou a Európou v čase rastúceho záujmu Spojených štátov, Číny a Ruska o Arktídu, kde sa v dôsledku klimatických zmien otvárajú nové námorné trasy. Poloha ostrova z neho robí najkratšiu trasu pre potenciálne raketové útoky medzi Ruskom a USA.