Grendel: Ak chce opozícia zostaviť vládu, musí si nájsť cestu k hnutiu Slovensko a Demokratom – VIDEO

Ak chce súčasná opozícia zostaviť vládu, budú si podľa Gábora Grendela musieť teda k sebe nájsť cestu všetky súčasné opozičné strany v Národnej rade vrátane mimoparlamentných Demokratov. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol Gábor Grendel z poslaneckého klubu hnutia Slovensko.

Podľa neho sú možné tri možné scenáre vzniku vlády po voľbách. Prvým je vláda Smeru, Hlasu a hnutia Republika, ktoré by nahradilo Slovenskú národnú stranu. „Ak to vydá na väčšinu v parlamente, tak som presvedčený o tom, že Hlas uprednostní túto zostavu. Nepochybujem o tom, že pre Matúša Šutaja Eštoka je Republika úplne bezproblémová voľba,“ povedal Grendel.

Treba pomôcť Demokratom

Druhá možnosť je, že vznikne koalícia zo súčasných opozičných strán Progresívne Slovensko, SaS, KDH a hnutie Slovensko.

„Plus treba nejakým spôsobom pomôcť strane Demokrati. Lebo, ak budeme riskovať, že niekomu hlasy prepadnú na tej našej strane barikády, tak sa pripravujeme podľa mňa o možnosť zostaviť takúto koalíciu. Ak sa niekto spolieha na to, že radšej Demokrati ako hnutie Slovensko Igora Matoviča, tak ja na to hovorím, že to matematicky nevychádza,“ podotkol.

Tretí scenár je, že Progresívne Slovensko pôjde do vlády s Hlasom a ešte s niekým, kto bude ochotný s nimi vládnuť. V takom prípade by sa však podľa neho nedal realizovať návrat k demokratickému právnemu štátu. Obnovenie Úradu špeciálnej prokuratúry, Národnej kriminálnej agentúry či vrátenie Trestného zákona do pôvodnej podoby sa podľa neho určite nebude dať realizovať v prípade, že Hlas bude vo vláde.

„Ak niekto kalkuluje s tým, že radšej pôjde s Hlasom ako s Matovičom, lebo Matovič je nesympatický – dajú sa tieto veci urobiť so stranou Hlas? Ja som presvedčený o tom, že nie. Nikto z Hlasu nedovolí, aby bola obnovená špeciálna prokuratúra a aby sa vrátili vyšetrovatelia, veď Matúš Šutaj Eštok ich odpratal,“ poukázal Grendel. Podľa neho sa treba pýtať hnutia Progresívne Slovensko, ako vážne myslí svoje výhrady voči Igorovi Matovičovi a či pôjde radšej s Hlasom.

Nedostávajú mediálny priestor

Poslanec zároveň kritizoval, že hnutie Slovensko nedostáva mediálny priestor, a to napriek tomu, že má v rámci opozície druhý najsilnejší poslanecký klub v parlamente.

„Koaliční politici sa na začiatku volebného obdobia dohodli, že oni s nikým z nášho poslaneckého klubu do diskusií nepôjdu a žiaľ, média sa tomu prispôsobili. Aj Memo 98, čo je organizácia, ktorá sleduje dodržiavanie mediálnych zákonov, vydala nedávno správu, že naša blokáda je do očí bijúca a že by to vysielatelia mali zmeniť,“ hovorí Grendel. Podľa neho je takýto prístup dokonca v rozpore s mediálnymi zákonmi.

