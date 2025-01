Grék Pavlidis dal do polčasu proti Barcelone hetrik, ale Katalánci v prestrelke vyhrali nad Benficou - VIDEO

Zázračné víťazstvo v Lisabone. Aj takto možno okomentovať utorňajší triumf hráčov španielskeho klubu FC Barcelona v portugalskej metropole nad miestnou Benficou v rámci futbalovej Ligy majstrov 2024/2025.

Katalánci prehrávali po polčase 1:3 a ešte v 77. minúte bolo 4:2 pre domácich, ale mužstvo trénera Hansiho Flicka predviedlo neskutočnú koncovku. V závere duelu strelilo tri góly a zvíťazilo 5:4.

Barcelona si trojbodovým ziskom zabezpečila priamu miestenku v osemfinále LM. Väčšinu stretnutia to však vyzeralo, že z Lisabonu odíde s hanbou. Grék Vangelis Pavlidis už do prestávky zaznamenal hetrik a keď si dal v 68. minúte vlastný gól Ronald Araújo, s barcelonským tímom to nevyzeralo priaznivo.

Záchrancami hostí však boli dvojgóloví strelci Robert Lewandowski a Raphinha. Druhý menovaný „vystrelil“ Barcelone víťazstvo aj postup v 96. minúte.

Zápis do klubovej histórie

Barcelona sa v Lisabone stala druhým mužstvom v histórii Ligy majstrov, ktorý vyhral zápas napriek tomu, že inkasoval minimálne štyri góly, no vôbec prvýkrát sa stalo, že „Barca“ v európskom pohári číslo jeden triumfovala v dueli, v ktorom prehrávala o dva góly.

„Bol to šialený zápas… Benfice sa v prvom polčase darilo. My sme spravili veľa chýb. Mentalita nášho mužstva, ktoré si verí za akýchkoľvek okolností, však bola neuveriteľná. V druhom polčase sme si vytvorili viac šancí ako Benfica a zaslúžili sme si tento výsledok,“ povedal tréner FC Barcelona Flick.

Vyhrať mohli obaja

Dramatická koncovka, keďže barcelonský tím skóroval v čase, keď sa Benfica dožadovala pokutového kopu, vyvolala po záverečnom hvizde napätie medzi oboma tábormi.

„Vedeli sme, aké ťažké to tu bude, pred ich fanúšikmi… Domáci vedia hrať naozaj dobre, majú hráčov na špičkovej úrovni,“ povedal Raphinha pre Movistar.

„Nenechali sme sa potopiť za stavu 1:3, sústredili sme sa na to, čo musíme urobiť, aby sme sa pokúsili zmeniť priebeh zápasu. Pre všetkých to bol veľkolepý zápas. Mohli vyhrať oni alebo my. Podarilo sa to nám.“