Grécka polícia oznámila rozbitie veľkej siete pašerákov kokaínu do Európy

Grécka polícia v stredu oznámila, že rozbila rozsiahlu zločineckú sieť, ktorej členovia pašovali do Európy kokaín. Správa prišla po tom, čo počas víkendovej razie zadržali neďaleko francúzskeho pobrežia desať osôb.
Grécky minister civilnej ochrany Michalis Chrisochoidis na tlačovej konferencii povedal, že operáciu vykonali v spolupráci s americkou protidrogovou agentúrou DEA a francúzskym vojenským námorníctvom.
Takmer päť ton kokaínu
Polícia uviedla, že množstvo kokaínu zadržaného v nedeľu na gréckej rybárskej lodi sa odhaduje na 3,4 až 4,7 tony.
Drogy boli podľa gréckej polície naložené na loď začiatkom decembra pri ostrove Martinik. Polícia sledovala túto pašerácku skupinu, ktorá pozostávala prevažne z Grékov, od októbra 2024.
Využívali rybárske lode
Gangu sa podarilo využiť rybárske lode, ktoré sa v medzinárodných vodách maskovali za komerčné plavidlá. Drogy na lode naložili z tzv. materskej lode a následne ich prekladali na jachty. Občas kontraband vyložili neďaleko európskeho pobrežia, kde ho vyzdvihovali potápači.
Polícia pátra po ďalších podozrivých v Latinskej Amerike, Afrike a Európskej únii. Odhadovaný zisk gangu presahuje 100 miliónov eur.