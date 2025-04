Grantový program Správne začiatky opäť pomáha: Tesco podporí 231 projektov pre deti a mladých

Každý z nás si zaslúži vo svojom živote správne začiatky, hlavne deti a mladí ľudia. Po úspešnej 1. edícii Tesco pokračuje v grantovom programe s názvom Správne začiatky zameraným na podporu detí a mládeže do 26 rokov. V druhej edícii programu Správne začiatky Tesco podporí 231 projektov sumou až 223 300 eur! Nápad stačí prihlásiť do 4. mája tohto roka na stránke Správne začiatky.

Grantový program Správne začiatky nadviazal na ukončený grant Vy rozhodujete, my pomáhame, v ktorom Tesco za 15 edícií podporilo 3 003 projektov v hodnote takmer 2,4 milióna eur.

„Tesco dlhodobo pomáha všade tam, kde je to potrebné. Veríme, že druhá edícia programu Správne začiatky prinesie deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku pestrú paletu možností na ich vzdelávanie, získavanie nových zážitkov, športovanie, rozvíjanie talentu či radami v rôznych životných situáciách,“ hovorí Michaela Lehotská, CSR manažérka Tesca.

Projekty do grantu Správne začiatky je možné prihlasovať online. O grant sa môžu uchádzať mestá, obce, školy, škôlky, centrá voľného času, neziskové organizácie, občianske združenia a iné organizácie. Nápady by však mali byť zamerané na podporu detí a mladých do 26 rokov.

Tesco spolu s Nadáciou Pontis vyberie z prihlásených nápadov 231 najlepších projektov, ktorým rozdelí 223 300 eur. O výške podpory budú opäť hlasovať žetónmi zákazníci reťazca v 165 obchodoch po celom Slovensku. V každej predajni budú na výber pre hlasovanie tri projekty z okolia.

Projekt, ktorý dostane najvyšší počet hlasovacích žetónov, získa 1 800 eur, projekt na druhom mieste 800 eur a na treťom 300 eur. Hlasovanie druhej edície grantového programu bude prebiehať počas letných prázdnin v každej predajni Tesco.

Ako prebieha prihlasovanie nápadu na zlepšenie svojho okolia:

Premyslite si, ako môže váš nápad zlepšiť život vo vašom okolí. Vypočítajte si, koľko eur by stála realizácia projektu. Zaregistrujte svoj projekt odkiaľkoľvek online na: https://tesco.sk/pomahame/registration/ Teraz stačí počkať na výber 231 najlepších nápadov, o ktorých e-mailom informujú organizátori priamo zapojené organizácie. Od 14. júla do 10. augusta 2025 zákazníci hlasovaním pomocou žetónov v 165 predajniach Tesca rozhodnú o výške podpory – 300 eur, 800 eur alebo 1 800 eur.

