Goralské slávnosti v Bachledke: Richard Müller, The Duchons, Katka Knechtová, Gladiator a FS Železiar pod Tatranskými štítmi

Priamo v malebnej obci Ždiar opäť ožijú tradície Goralov, ktorí boli začiatkom tohto roku po dlhej dobe na území Slovenskej republiky uznaní za národnostnú menšinu! Oslava tohto historického míľnika bude v podobe nápaditého programu plného známych tvárí i tradičných domácich goralských umelcov priamo v BACHLEDKE.

Gorali návštevníkom slávností priblížia svoju kultúru, históriu a remeslá. Okrem autentickej miestnej atmosféry sa môžu návštevníci tešiť na hviezdny program.

Richard Müller, The Duchons, Katka Knechtová, Gladiator, FS Železiar, či Zespół TerazMy z Poľska budú hosťami sviatku všetkých Goralov vo výške takmer 1200 m n. m. priamo na Bachledke. Deti potešia koncerty PACI PAC, Zahrajko či Vodníkovci.

29. ROČNÍK OSLÁV GORALSKEJ KULTÚRY A MENŠINY

V prvej polovici augusta sa na Bachledku presunú všetci Gorali, aby spoločne od 8. do 10. augusta oslávili svoj sviatok. Čaká nás 29. ročník Goralských folklórnych slávností, ktoré sa už tradične konajú priamo pri vstupe na Chodník korunami stromov.

V Bachledke si prídu na svoje všetci milovníci výnimočnej slovenskej kultúry! Organizátori pripravili ukážky goralských remesiel a gazdovia z okolia privezú domáce zvieratká, ktoré si môžu rodiny nielen pohladiť ale aj nakŕmiť. Chýbať nebude ani možnosť osedlať si goralského valacha a nezabúda sa ani na lokálne špeciality.

Na podujatí sa predstavia tradiční goralskí umelci, ktorí nám ponúknu kultúrny zážitok v podobe folklóru, tancu a spevu. Goralská kultúra sa bude striedať s tou súčasnou a všetci sa môžu tešiť na hviezdne koncerty.

Foto: Bachledka

RICHARD MÜLLER V BACHLEDKE – KONCERT, NA KTORÝ SA NEZABÚDA

Na pódiu pod holým nebom, s výhľadmi na Belianske Tatry, zaznie hlas Richarda Müllera, ktorý je jednou z najvýraznejších osobností slovenskej hudobnej scény. Charizmatický spevák s nezameniteľným prejavom prinesie do Bachledky prierez svojou bohatou tvorbou, od nezabudnuteľných hitov až po najnovšie piesne. Jeho vystúpenie s kapelou sľubuje výnimočnú atmosféru, ktorú umocní magické prostredie hôr. Tento koncert bude jedným z vrcholov Goralských folklórnych slávností, ktorý si jednoducho nemôžete nechať ujsť.

PROGRAM AJ PRE DETI

Takmer 1200 m n. m. sa budú obľúbení detskí interpreti striedať s miestnymi detskými folklórnymi súbormi. PACI PAC, Zahrajko, Vodníkovci a ďalšie detské atrakcie zaručia neopakovateľné zážitky aj pre najmenších návštevníkov.

Foto: Bachledka

HUDOBNÝ PIATOK NA SPIŠSKEJ MAGURE S RICHARDOM MÜLLEROM A GLADIATOROM

V piatok budú v BACHLEDKE hudobným ťahákom koncerty Richarda Müllera a skupiny GLADIATOR. Nezameniteľný hlas Richarda Müllera, charizma a nadčasové hity ako „Po schodoch“, „Tlaková níž“ či „Nočná optika“ rozohrajú emócie naprieč generáciami.

Výnimočný umelec na výnimočnom mieste – takýto zážitok sa nezažíva každý deň. Skupina GLADIATOR zas prinesie plnú bonboniéru svojich známych piesní. Milovníkov folklóru poteší ľudová hudba a tance z repertoáru FS Železiar s viac ako 60 ročnou tradíciou. Najmenších návštevníkov vtiahne do sveta veselých piesní a tanca ZAHRAJKO.

SOBOTA PLNÁ EMÓCIÍ S THE DUCHONS, KATKOU KNECHTOVOU A POĽSKÝM FOLKLÓROM S TERAZMY

The Duchons vzdajú v sobotu jedinečným spôsobom hold jednému z najväčších talentov slovenskej populárnej hudby minulého storočia, Karolovi Duchoňovi. Katka Knechtová prinesie na Bachledku energiu a emóciu, ktoré chytia za srdce. V jedinečnom horskom prostredí zaznejú jej najväčšie hity aj piesne s nádychom folklóru, ktoré krásne zapadnú do atmosféry Goralských slávností. Zespół TerazMy prinesie z poľskej strany Tatier autentickú goralskú hudobnú kultúru. Pripravený je aj pestrý program pre deti. Na pódiu vystúpi obľúbené hudobné duo PACI PAC so svojimi hravými piesňami. Tešiť sa môžete aj na vystúpenie zábavného hudobného divadielka Vodníkovci, ktoré pobaví nielen deti, ale aj rodičov.

Foto: Bachledka

NEDEĽA V ZNAMENÍ OBCE ŽDIAR

Nedeľný program bude patriť miestnym umelcom a folklórnym skupinám. Už tradične sa začne svätou omšou a bude pokračovať dňom plným goralského folklóru, piesní, tancov a histórie. V posledný deň podujatia sa vám predstavia: FS Goral zo Ždiaru, DFS Goralik zo Ždiaru, DFS Ždiaranček zo Ždiaru, FS Kicora z Lendaku, DFS Kicoračik z Lendaku, FS Magura zo Spišskej Starej Vsi, FS Frankovčan z Malej Frankovovej a FS Magura z Kežmarku.

REMESLÁ, SLAMA A VÝTVARNÉ DIELNE

Súčasťou podujatia bude aj rezbárske sympózium – rezbári vytvoria symboly goralskej kultúry z dreva. K slamenému 4-metrovému Goralovi a Goralke z predchádzajúcich ročníkov pribudnú nové sochy.

DVA ZÁŽITKY V JEDNOM

Či už máte naplánovanú dovolenku v okolí Tatier alebo nie, Goralské folklórne slávnosti si tento rok rozhodne nemôžete nechať ujsť.

Vstupenky na podujatie i ďalšie informácie sú dostupné na https://bachledka.sk/

Organizátor podujatia si vyhradzuje právo na zmenu programu.

