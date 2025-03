MOV zaradil box do programu OH v Los Angeles 2028 - FOTO, VIDEO

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) dal vo štvrtok „zelenú“ pre box na olympijských hrách v Los Angeles 2028. Uvedené športové odvetvie totiž prekonalo väčšinu vážnych prekážok, ktoré vyvstali a ohrozili budúcnosť boxu pod piatimi kruhmi.

Už koncom februára výkonná rada MOV dočasne uznala novú strešnú organizáciu World Boxing za svojho partnera v rámci olympijského hnutia. Box bol doteraz súčasťou väčšiny OH od roku 1904, výnimkou rokov bol Štokholm 1912.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Box na OH väčšinou zastrešovala Medzinárodná boxerská asociácia (IBA), v Tokiu 2021 a Paríži 2024 však patronát prevzal priamo MOV. Dôvodom bolo pozastavenie činnosti už vylúčenej IBA v roku 2019. Asociácia bola kritizovaná za korupciu, problémy s vedením a narúšanie hospodárskej súťaže.

Prezident MOV Thomas Bach varoval, že národné zväzy si musia nájsť relevantného medzinárodného partnera, ak chcú byť súčasťou OH 2028 v LA.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Organizácia World Boxing je veľmi vďačná MOV za vieru, ktorú vložil do našej organizácie zaradením boxu do programu pre LA2028. Môžem ich uistiť, že urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili, že budeme fungovať podľa najvyšších štandardov riadenia a transparentnosti a budeme poskytovať športovú integritu,“ uviedol Boris van der Vorst ako prezident World Boxing.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Návrat boxu do programu OH potešil aj niekdajších olympijských šampiónov.

„Toto je absolútne fantastická správa. Zisk olympijského zlata bol jedným z najväčších vrcholov mojej kariéry a nerád by som videl, keby túto príležitosť vzali budúcim generáciám. Olympijské hry sú pre náš šport dôležité a nebyť ich súčasťou by bola katastrofa pre box a boxerov na celom svete, od amatérov až po profesionálov,“ poznamenal Ukrajinec Vitalij Kličko, zlatý z OH 1996 v Atlante.