Khelifová odmieta podstúpiť test pohlavia. Obrátila sa na Športový arbitrážny súd, chce súťažiť na blížiacich sa MS - FOTO

Khelifová vždy súťažila v ženskej divízii. Sama viackrát povedala, že sa cíti byť súčasťou „nežnejšieho pohlavia“.
Olympijská šampiónka v boxe Imane Khelifová podala odvolanie na Športový arbitrážny súd (CAS) proti rozhodnutiu, ktoré bráni športovcom bojovať v ženskej kategórii bez genetického testu pohlavia.

Alžírčanka sa snaží zvrátiť rozhodnutie Svetovej boxerskej federácie (WB) z mája 2025 zaviesť povinné testovanie na súťažiach, píše web bbc.com.

Khelifová tiež žiada, aby ju vyhlásili za spôsobilú na účasť na majstrovstvách sveta v boxe, ktoré sa budú konať od 4. do 14. septembra, bez nutnosti podstúpiť test.

Bude pojednávanie

CAS však zamietol žiadosť o pozastavenie výkonu rozhodnutia Svetovej boxerskej federácie do vyriešenia prípadu.

V máji WB oznámil, že „všetci športovci starší ako 18 rokov“, ktorí sa chcú zúčastniť súťaží, „budú musieť podstúpiť genetický test PCR na určenie ich pohlavia pri narodení a oprávnenosti súťažiť“.

Krátko po tomto rozhodnutí sa federácia ospravedlnila za to, že v oznámení o povinnom testovaní pohlavia uviedla meno Khelifovej.
Obe strany si teraz vymieňajú listy a CAS naplánuje medzi nimi pojednávanie.

Niekde súťažiť nemohla

Khelifová vyhrala zlatú medailu v ženskej welterovej váhe na minuloročných olympijských hrách v Paríži uprostred sporu o oprávnenosť účasti na základe pohlavia.

Alžírčanka bola diskvalifikovaná z MS 2023 predchádzajúcim svetovým riadiacim orgánom Medzinárodnou boxerskou asociáciou (IBA) za údajné nesplnenie testov na oprávnenosť účasti na základe pohlavia.

Napriek tomu bola Medzinárodným olympijským výborom (IOC) oprávnená súťažiť v Paríži, ktorý v júni 2023 zbavil IBA statusu amatérskeho svetového riadiaceho orgánu tohto športu z dôvodu obáv o spôsob jeho fungovania.

Khelifová vždy súťažila v ženskej divízii. Sama viackrát povedala, že sa cíti byť súčasťou „nežnejšieho pohlavia“.

