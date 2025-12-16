Fico vyzval generálneho prokurátora, aby riešil prokurátora Špirka – VIDEO

Podľa premiéra je neprijateľné, že napriek zdrvujúcim faktom vyplývajúcim zo zverejneného videa, generálny prokurátor Špirka podporuje.
Predseda vlády Robert Fico spolu s podpredsedom vlády a ministrom obrany Robertom Kaliňákom, podpredsedom parlamentu Tiborom Gašparom a advokátom Marekom Parom opakovane žiadajú generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby riešil svojho prokurátora Vasiľa Špirka.

Špirko sa podľa premiéra v priamom prenose priznal, že falšoval dokument s cieľom privodiť trestné stíhanie Robertovi Kaliňákovi. Fico zároveň k výzve na sociálnej sieti pripojil relevantné video.

Podľa premiéra je neprijateľné, že napriek zdrvujúcim faktom vyplývajúcim zo zverejneného videa, generálny prokurátor Špirka podporuje. „Ak budete naďalej vyjadrovať priazeň ľudom, ako je Vasiľ Špirko či Daniel Lipšic, podkopávate dôveryhodnosť celej prokuratúry,“ konštatuje Fico.

Žilinkovi ďalej odkazuje, že ak mu dôkazy voči Špirkovi na zásah voči nemu nestačia, prikladá vyjadrenie jeho exmanželky Kataríny Špirkovej, ktorá ho obviňuje z psychického a fyzického násilia voči nej a ich spoločnému synovi.

