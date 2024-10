Galapredstavenie nestarnúceho Messiho. Strelil hetrik, podiel sa až na piatich góloch Argentíny (video+foto)

Futbalový kráľ sa vrátil na scénu vo veľkom štýle – hetrikom. Lionel Messi mal podiel na piatich zo šiestich gólov Argentíny vo víťaznom súboji nad Bolíviou (6:0) v rámci súboja juhoamerickej kvalifikácie o postup na MS 2026.

Celkovo sa nehrdzavejúci futbalový klenot dostal na métu 112 gólov v národnom tíme Argentíny, čím už predbehol Iránca Aliho Daeiho (108) na druhú priečku historického poradia najlepších reprezentačných strelcov. Na tej prvej zatiaľ neohrozene zostáva Cristiano Ronaldo so 133 gólmi za Portugalsko.

Vyšperkoval svoje dielo

Messiho hetrik a ďalšie dve asistencie proti Bolívii majú o to vyššiu cenu, že 37-ročný rodák z Rosaria vynechal predchádzajúce dva kvalifikačné zápasy Argentínčanov v októbrovom termíne pre zranenie členka.

Na Estádiio Monumental v Buenos Aires však už v 19. min prinútil fanúšikov skandovať jeho meno, keď otvoril skóre zápasu. V samom závere prvého polčasu potom ponúkol gólové asistencie Lautarovi Martínezovi a Juliánovi Álvarezovi.

V 69. min Thiago Almada zvýšil na 4:0 pre úradujúceho majstra sveta a potom prišiel ešte Messiho dvojnásobný gólový finiš. V 84. a 86. min pečatil na konečných 6:0 pre favorita, ktorý je po desiatich zápasoch na čele juhoamerickej kvalifikácie s trojbodovým náskokom pred Kolumbiou.

Uruguaj na treťom mieste a Brazília na štvrtom zaostávajú o šesť bodov. Bolívia je siedma s 12 bodmi.

Stále pokračuje

„Užívam si to a som veľmi šťastný z výsledku, ktorý sme dosiahli,“ uviedol Lionel Messi po desiatkom hetriku v najcennejšom drese.

Zároveň odmietol odpovedať na otázku, či sám seba vidí o dva roky ako súčasť tímu Argentíny na MS 2026. Niečo len naznačil: „Možno to bol jeden z posledných zápasov pred fanúšikmi doma v Argentíne.“

Vychválili ho

Denník La Nación vo svojom internetovom vydaní o Messim napísal: „Messi, tá stále elektrizujúca futbalová láska. Ďalšia šťastná noc, ktorá však stále môže byť aj posledná. Kapitán sa vrátil do národného mužstva po troch mesiacoch, aby predniesol futbalový recitál a potešil fanúšikov. A tí ho náležite ocenili.“

Rovnaký zdroj uvádza, že Messi v 11 zápasoch proti Bolívii strelil 11 gólov a zároveň dosiahol 112 gólov v 188 vystúpeniach za Argentínu.

„Viac než všetky jeho štatistiky je láska k národnému tímu, ktorú sa niektorí ľudia snažili poprieť poukazovaním na to, že nespieva hymnu a podobnými nezmyslami. Treba si to znova a znova pripomenúť, lebo na štadióne Monumental zrejme nebolo človeka, ktorý by nemal na tričku vytetované jeho priezvisko. Messi si všetko toto zaslúži,“ dodal Andrés Eliceche z La Nación.