Gáborík reaguje na Slafkovského rozhovor: Nemusel si nás brať do huby

„Myslíte si, že Hossa chce pracovať pre zväz? Nie. Gáborík? Nie. Je to preto, že niektorí ľudia tam sú pre to, aby profitovali oni a nie slovenský hokej,“ aj toto vyjadrenie slovenského hokejistu Juraja Slafkovského zaznelo v azda najrozoberanejšom rozhovore ostatných rokov.

Útočník Montrealu Canadiens v interview so zámorským novinárov z prestížneho The Athletic kritizoval pomery v slovenskom hokeji.

Viaceré osobnosti pod Tatrami sa už k danej veci vyjadrili a najnovšie k ním pribudoval aj spomínaný Marián Gáborik. Ten v podcaste Boris a Brambor zaujal pomerne kritické stanovisko.

„Ešte si tam do huby zobral aj mňa a „Hossiča“ (Marián Hossa, pozn.), čo mi tiež prišlo zbytočné. Čo on môže vedieť o tom, či práve my tieto veci neriešime za zatvorenými dverami. To tiež považujem za nešťastné vyjadrenie. Samozrejme áno, možno teraz v sebe nemám chuť alebo ctižiadostivosť sa obuť do slovenského hokeja, ale bohvie čo bude v budúcnosti. Nemusel si nás zobrať do huby,“ povedal 42-ročný rodák z Trenčína.

Nikto sa nikdy nevyjadril

Gáborík tiež povedal, že takéto veci sa cez média riešiť nemajú.

„Za našich čias sme mali iné „superstars“, či už spomeniem Žiga Pálffyho, Mira Šatana, Peťa Bondru, Višňu alebo Fera Hossu. Vtedy zväz takisto nefungoval, ako by mal. Ale pýtam sa, kto z týchto hráčov, a to už boli starší, sa vyjadril na adresu zväzu? No nikto. A to ani po kariére,“ uviedol bývalý útočník s viac než tisíckou duelov v zámorskej NHL.

Na otázku Borisa Valábika, že prečo sa nikto z nich neozval doplnil: „Možno sa niektorí chalani ozvali, ale bolo to interné. Možno sa to riešilo za zatvorenými dverami a nie cez médiá“.