Gaborčáková odmietla tvrdenie, že ministerstvo podporilo účelovo jedinú nadáciu z celého mimovládneho sektora

Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková odmieta tvrdenia alternatívnych médií, že ministerstvo účelovo finančne podporilo jedinú nadáciu z celého mimovládneho sektora, a to Nadáciu otvorenej spoločnosti. Zavádzajúce sú podľa nej aj tvrdenia o výške poskytnutých finančných prostriedkov.

Podpora za rovnakých podmienok

Ako ďalej v tlačovej správe informovala hovorkyňa rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny Kristína Korenková, národný projekt Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva a národný projekt Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – mimovládne neziskové organizácie, poskytujú podporu za rovnakých podmienok.

Ide o jednotkové krytie personálnych výdavkov osôb, ktoré boli zapojené do pomoci osobám prichádzajúcim z Ukrajiny, bezprostredne po ich príchode na Slovensko a ich následnej integrácie do spoločnosti. Financovanie je podporované do konca tohto roku.

„Hlavným zámerom je finančne prispieť na výdavky súvisiace s humanitárnymi a integračnými aktivitami, ktoré doposiaľ samosprávy a mimovládne organizácie financovali z vlastných zdrojov. Určený balík zo zdrojov európskych štrukturálnych a investičných fondov – viac ako 25 miliónov eur, si rovnakým dielom prerozdeľujú samosprávy a mimovládne organizácie,“ informovala Korenková.

Odpoveď na krízovú situáciu

Ďalej uviedla, že celková alokácia nenávratných finančných prostriedkov určených na podporu projektu pre mimovládne neziskové organizácie je v maximálnej výške 13 miliónov eur.

Národný projekt Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – mimovládne organizácie je podľa rezortu práce spoločnou odpoveďou štátu a neziskového sektora na krízovú situáciu.

„Projekt realizuje konzorcium šiestich nezávislých nadácií pod vedením Nadácie otvorenej spoločnosti Bratislava, menovite Nadácia Ekopolis, Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia Centra pre filantropiu, Nadácia Pontis a Socia – Nadácia na podporu sociálnych zmien,“ uviedla Korenková.