Futsalový brankár chytil penaltu. Po pár sekundách však skolaboval a zomrel - VIDEO

Nepomohol ani odvoz do nemocnice, kde sa lekári pokúšali o jeho oživenie.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Sviečka dymiaca, dym
Ilustračné Thinkstock
Brazílsky futsalový brankár Édson, známy pod prezývkou Pixé, chytil penaltu počas zápasu, ktorý sa konal v rámci osláv Týždňa vlastenectva.

Radosť však netrvala dlho, lebo keď sa presúval mimo priestorov troch žrdí smerom k spoluhráčom, náhle skolaboval a padol na zem.

Spoluhráči okamžite zavolali zdravotníkov, ktorí sa k nemu ponáhľali. Napriek pomoci však zomrel.

Brankár tímu Sind Motos dostal tvrdý náraz lopty do hrude. Všetko vyzeralo v poriadku, no po pár sekundách sa situácia diametrálne zmenila.

Nepomohol ani odvoz do nemocnice, kde sa lekári pokúšali o jeho oživenie. Presná príčina smrti bude stanovená vyšetrovaním.

Édson bol v miestnej športovej komunite známou osobnosťou a jeho náhla smrť zasiahla jeho rodinu, priateľov a obyvateľov mesta. Okrem vyjadrenia sústrasti na sociálnych médiách reagovala mestská rada na tragédiu zrušením ďalších zápasov.

Paraense Futsal Federation (FEFUSPA) tiež vyjadrila svoju podporu a pochválila Édsonov talent, odhodlanie a tímového ducha.

Podľa federácie si ho športový svet bude pamätať nielen pre jeho výkony na ihrisku, ale aj pre jeho osobnosť, ktorá bude naďalej inšpirovať budúce generácie hráčov.

