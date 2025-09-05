Futsalový brankár chytil penaltu. Po pár sekundách však skolaboval a zomrel - VIDEO

Brazílsky futsalový brankár Édson, známy pod prezývkou Pixé, chytil penaltu počas zápasu, ktorý sa konal v rámci osláv Týždňa vlastenectva.
Radosť však netrvala dlho, lebo keď sa presúval mimo priestorov troch žrdí smerom k spoluhráčom, náhle skolaboval a padol na zem.
Spoluhráči okamžite zavolali zdravotníkov, ktorí sa k nemu ponáhľali. Napriek pomoci však zomrel.
Český futbalista, ktorého našli mŕtveho, bol pozitívny človek. Jeho kamarát nevedel o žiadnych problémoch
Brankár tímu Sind Motos dostal tvrdý náraz lopty do hrude. Všetko vyzeralo v poriadku, no po pár sekundách sa situácia diametrálne zmenila.
Nepomohol ani odvoz do nemocnice, kde sa lekári pokúšali o jeho oživenie. Presná príčina smrti bude stanovená vyšetrovaním.
Édson bol v miestnej športovej komunite známou osobnosťou a jeho náhla smrť zasiahla jeho rodinu, priateľov a obyvateľov mesta. Okrem vyjadrenia sústrasti na sociálnych médiách reagovala mestská rada na tragédiu zrušením ďalších zápasov.
Paraense Futsal Federation (FEFUSPA) tiež vyjadrila svoju podporu a pochválila Édsonov talent, odhodlanie a tímového ducha.
Podľa federácie si ho športový svet bude pamätať nielen pre jeho výkony na ihrisku, ale aj pre jeho osobnosť, ktorá bude naďalej inšpirovať budúce generácie hráčov.