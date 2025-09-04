Český futbalista, ktorého našli mŕtveho, bol pozitívny človek. Jeho kamarát nevedel o žiadnych problémoch

Keď zmizol, jeho priatelia ho začali hľadať na vlastnú päsť.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Sviečka
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Česko Futbal Futbal z lokality Česko

Českého futbalistu Tomáša Timpa hľadali 14 dní. Práve vtedy prišla smutná správa, ktorá sa oznámila širokej verejnosti – bol bez známok života. Zomrel len vo veku 33 rokov.

Jeho kamarát pre web isport.blesk.cz prezradil viac o osobe jeho priateľa, ale aj tragédii.

„Bol vždy pozitívny, usmievavý, ochotný a príjemný človek, priateľ. Nepamätám si ho ako niekoho iného než ako skvelého človeka, ktorý mal veľa priateľov a všetci ho mali radi, pretože vždy pomohol, ak mohol. Bol obľúbený v kolektíve,“ uviedol s tým, že Timpa a jeho rodinu poznal od detstva.

Neodišiel po prvýkrát

Keď zmizol, jeho priatelia ho začali hľadať na vlastnú päsť. Napriek tomu všetci verili v šťastný koniec.

„Myslel som si, že je v zahraničí. Pracoval tam dlho, tak som predpokladal, že si sadol do auta s pasom, kúpil si nový mobil a číslo a odišiel,“ priblížil kamarát.

Nebolo to však prvýkrát, čo odišiel bez toho, aby to niekomu oznámil. „Už sa stalo, že zmizol na 14 dní a bol niekde v Chorvátsku na nejakej párty. Preto som si myslel, že to bude niečo podobné.“

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Vyradia jeho číslo

Komunikovali spolu často, no v poslednom období sa mu nezveril o nejakých problémoch, ktoré by ho trápili.

Špekuluje sa, že Timp mohol spáchať samovraždu. „Ani keď sme oslavovali postup nič nepovedal. Ani v opitom stave nenaznačil, že ho niečo trápi. Vôbec nič. V tíme mal priateľov, ktorých vídaval každý deň a ktorým dôveroval. Nerozumiem tomu,“ doplnil jeho priateľ.

Klub, kde zosnulý hrával, TJ Slovan Havířov tento víkend odohrá duel, kde budú mať hráči čierne pásky na rukách. Timpovo číslo 15 sa navždy vyradí na jeho počesť.

Okruhy tém: Priatelia Rodina Spomienky Tragédia Úmrtie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk