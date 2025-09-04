Český futbalista, ktorého našli mŕtveho, bol pozitívny človek. Jeho kamarát nevedel o žiadnych problémoch

Českého futbalistu Tomáša Timpa hľadali 14 dní. Práve vtedy prišla smutná správa, ktorá sa oznámila širokej verejnosti – bol bez známok života. Zomrel len vo veku 33 rokov.
Jeho kamarát pre web isport.blesk.cz prezradil viac o osobe jeho priateľa, ale aj tragédii.
„Bol vždy pozitívny, usmievavý, ochotný a príjemný človek, priateľ. Nepamätám si ho ako niekoho iného než ako skvelého človeka, ktorý mal veľa priateľov a všetci ho mali radi, pretože vždy pomohol, ak mohol. Bol obľúbený v kolektíve,“ uviedol s tým, že Timpa a jeho rodinu poznal od detstva.
Potvrdili sa tie najhoršie obavy. Nezvestného českého futbalistu našli bez známok života
Neodišiel po prvýkrát
Keď zmizol, jeho priatelia ho začali hľadať na vlastnú päsť. Napriek tomu všetci verili v šťastný koniec.
„Myslel som si, že je v zahraničí. Pracoval tam dlho, tak som predpokladal, že si sadol do auta s pasom, kúpil si nový mobil a číslo a odišiel,“ priblížil kamarát.
Nebolo to však prvýkrát, čo odišiel bez toho, aby to niekomu oznámil. „Už sa stalo, že zmizol na 14 dní a bol niekde v Chorvátsku na nejakej párty. Preto som si myslel, že to bude niečo podobné.“
Vyradia jeho číslo
Komunikovali spolu často, no v poslednom období sa mu nezveril o nejakých problémoch, ktoré by ho trápili.
Špekuluje sa, že Timp mohol spáchať samovraždu. „Ani keď sme oslavovali postup nič nepovedal. Ani v opitom stave nenaznačil, že ho niečo trápi. Vôbec nič. V tíme mal priateľov, ktorých vídaval každý deň a ktorým dôveroval. Nerozumiem tomu,“ doplnil jeho priateľ.
Klub, kde zosnulý hrával, TJ Slovan Havířov tento víkend odohrá duel, kde budú mať hráči čierne pásky na rukách. Timpovo číslo 15 sa navždy vyradí na jeho počesť.