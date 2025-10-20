Futbalový zázrak na severe Európy. Švédsky titul si zabezpečil klub z malej rybárskej obce

Malý futbalový klub Mjällby zo švédskej rybárskej dediny Hällevik získal v pondelok svoj prvý majstrovský titul v histórii. Víťazstvo 2:0 na pôde IFK Göteborg mu zabezpečilo tri kolá pred koncom najvyššej švédskej súťaže Allsvenskan nedostižný 11-bodový náskok. Klub, ktorý hráva domáce zápasy na štadióne Strandvallen s kapacitou 6 000 divákov, má pritom rozpočet omnoho menší než najväčšie kluby v krajine a jeho tím tvoria prevažne miestni hráči. Informoval o tom švédsky denník Sweden Herald na svojom webe.
Napodobnili líšky z Leicesteru
Úspech Mjällby je porovnávaný s legendárnym triumfom Leicesteru City v anglickej Premier League v roku 2016. Pred deviatimi rokmi bol klub z rybárskej obce ešte len krok od zostupu do štvrtej ligy, no následne sa mu podarilo vybojovať dva postupy po sebe a stabilizovať sa v najvyššej súťaži.
Podstatnú úlohu v tom zohral miestny podnikateľ Magnus Emeus, ktorý sa stal predsedom klubu v roku 2015, a rozhodnutia trénera Andersa Torstenssona, ktorý je zároveň riaditeľom tamojšej školy.
Premožiteľa našli iba raz
Tento rok Mjällby prehral iba jeden zápas z 27 a získal 66 bodov, čo je len o bod menej ako rekord Malmö v 101-ročnej histórii Allsvenskan. Klub sa zároveň prvýkrát predstaví v kvalifikácii Ligy majstrov a vstúpi tak do európskej súťaže. Medzi kľúčových hráčov tímu patrí útočník Jacob Bergström, obranca Axel Noren, ktorý dostal prvé povolanie do švédskej reprezentácie, či Abdullah Iqbal, kapitán reprezentácie Pakistanu.