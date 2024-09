Slovan Bratislava hľadá zvučné posily. Do polnoci musí odovzdať súpisku na Ligu majstrov (foto)

aktualizované 3. septembra, 12:25

Futbalový Slovan Bratislava musí do v utorok do polnoci odovzdať kompletnú súpisku do tohtoročnej Ligy majstrov 2024/2025. Slovenskému majstrovi tak ostáva už len niekoľko hodín, aby získal také posily, ktoré mu pomôžu k tomu, aby v milionárskej súťaži nehral iba druhé husle.

Podľa medializovaných informácií by mal byť jednou z nich mal byť Jakub Jankto. Bývalý český reprezentant, ktorý momentálne hráva v talianskom prvoligovom Cagliari o záujme či rokovaní nevie.

„Som v Taliansku a doposiaľ som prestup do Slovana Bratislava neriešil. Ani mi nikto nevolal,“ povedal 28-ročný záložník pre inFotbal. Dodal však, že o prestup by záujem mal. Janktova hodnota podľa Transfermarktu dosahuje 1,2 milióna eur. Výrazne sa však jeho cena znížila, keďže koncom roka 2017 to bolo približne 15 miliónov eur a v tom čase mal tesne pred 22. narodeninami.

Hľadajú aj u severného suseda

Bližšie k prestupu by však mal byť slovinský útočník Blaž Kramer, ktorého aj poľské média už vidia v drese „belasých“. Informácie by mohli byť pravdivé, keďže Kramer chýbal na súpiske Legie Varšava proti Motoru Lubin (5:2) vo víkendovom ligovom dueli Ekstraklasy.

Práve s Legiou zažil Kramer úspešné leto, keď sa im spoločne podarilo prebojovať do Európskej konferenčnej ligy. V piatich stretnutiach rozvlnil sieť dvakrát a trikrát asistoval. Tréner varšavského klubu po ligovom zápase povedal: „Kramer je stále naším hráčom, ale je len krôčik od tímu pôsobiaceho v Lige majstrov.“

Trhová hodnota Slovinca je podľa Transfermarktu odhaduje jeho trhovú hodnotu na 500-tisíc eur, no po dobrých výkonoch si môže poľský klub pýtať aj viac. Vzhľadom na takmer 20 miliónov eur, ktoré Slovan zinkasoval za postup do ligovej fázy Ligy Majstrov, by to problém byť nemal, avšak čiastku netreba zbytočne navyšovať.

Rýchlonohý krídelník môže byť rekordný

Viac do vrecka by si musel slovenský majster siahnuť v prípade žilinského pravého krídelníka Adriána Kaprálika. Podľa portálu šport.sk by mohlo ísť o najvyššiu čiastku v našej najvyššej súťaži. Tréner Vladimír Weiss st. chce rýchlostné typy futbalistov a 22-ročný Dolnokubínčan je jedným z nich.

„O Kaprálika sme mali záujem. Ak však chcete hráča kúpiť, niekto ho musí predať. Žilina chce čo najlepšie predať, my výhodne kúpiť. A to nie je jednoduché,“ vravel Weiss ešte v apríli. Záujem o neho bol ešte minulé leto, no hráč uprednostnil hosťovanie v poľskom Górniku Zabrze. Tam zaznamenal v 32 dueloch (liga a tamojší pohár) osem gólov a dve asistencie.

Slovan tak opäť prejavil záujem. Špekulovalo sa, že ponúkol dva milióny eur. „Dva milióny to neboli, bolo to menej. Ale tá ponuka bola najvyššia v histórii slovenského futbalu, v rámci Slovenska by to bol najväčší prestup,“ prezradil pre pre spomínaný slovenský športový web generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml..

Kaprálikova hodnota je podľa Transfermarktu 1,5 milióna eur. „Investícia do Kaprálika by bola rozumná. Aj keby to bola vysoká suma, som presvedčený, že by sme neboli stratoví. Uňho je totiž vysoká hodnota ďalšieho predaja,“ doplnil Kmotrík.

Práve cez ostatný víkend odohral Kaprálik stretnutie na Tehelnom poli proti možnému novému zamestnávateľovi. Slovanisti podľahli Žiline vysoko 0:5, mladík odohral celý zápas, otvoril skóre duelu a na ďalší zásah prihral.

„Proti Slovanu je to motivácia navyše, tieto zápasy mi chutia,“ povedal po zápase. O možnom presune však hovoriť nechcel. Slovanu ale pogratuloval k postupu do Ligy majstrov. Pri doplňujúcej novinárskej otázke, či si ju aj zahrá ozrejmil, že „hádam niekedy áno“.

Záujem pretrváva, problémom je podľa portálu šport.sk naďalej prestupová čiastka. Potvrdil to aj riaditeľ klubu pre medzinárodné vzťahy Róbert Vittek: „Adrián Kaprálik je určite veľmi zaujímavý hráč aj pre Slovan. Môj osobný názor však je, že dva milióny za neho sú prestrelené. Za slovenského hráča zo slovenskej ligy do slovenského mužstva. Pri všetkom rešpekte k Adriánovi Kaprálikovi a Žiline.“