Futbalový klub rieši nepríjemné komplikácie. Vypadol zo súťaže a maloletí podpálili štadión - VIDEO

Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
FC Haka
Na snímke zhorený štadión fínskeho klubu FC Haka. Foto: fchaka.fi
Fínsko Futbal Futbal z lokality Fínsko

Fínsky futbal je v šoku. Štadión tímu FC Haka bol podpálený trojicou maloletých. Takmer storočný stánok s názvom Tehtaan Kenttä v meste Valkeakoski v nedeľu (7.12.) večer zachvátili ničiace plamene.

Jeden z najznámejších štadiónov fínskeho futbalu bol postavený v roku 1934 a je domovom spomenutého klubu.

Utrpel rozsiahle škody, pričom veľká časť bola úplne zničená a takisto aj časť umelého trávnika. Stalo sa to len necelé dva mesiace po tom, čo klub zostúpil do druhej ligy.

Polícia potvrdila, že požiar úmyselne založili traja maloletí, ktorí boli prítomní na mieste činu, pričom jeden z nich sa priznal, že podpálil predmet, ktorý spôsobil požiar. Chlapec má 15 rokov.

„Toto sme nepotrebovali, to je jasné. Dostali sme veľkú podporu a budeme ju naďalej potrebovať,“ povedal prezident klubu Marko Laaksonen pre fínske médiá.

„Som z toho úplne v šoku, nemám slov,“ reagoval predseda predstavenstva spoločnosti, ktorá štadión vlastní, Erkki Kuivajärvi.

FC Haka sa stal až v deväťkrát majstrom Fínska a v minulosti sa zúčastňoval aj európskych súťaží. Tamojší pohár získal až 12-krát.

V aktuálnej sezóne však skončil posledný so štvorbodovou stratou na FC KPT. Klub zároveň ťaží myšlienka na budúcnosť, ktorá je neistá. Štadión má kapacitu niečo nad 3 500 divákov.

