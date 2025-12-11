Fanúšikovia Slovana vystrájali počas letu. Jedného muža zadržali a desiatich poslali naspäť na Slovensko

Kapitán lietadla bol vzhľadom na ohrozenie bezpečnosti letu nútený kontaktovať pozemné riadenie a vyžiadať si asistenciu polície ihneď po pristáti.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
fanúšikova ŠK Slovan Bratislava futbal dym vlajky ľudia
Atmosféra počas futbalového zápasu 8. kola základnej časti Niké Ligy 2025/2026 medzi ŠK Slovan Bratislava - DAC Dunajská Streda. Bratislava, 20. september 2025. Foto: SITA/Milan Illík
Fanúšik zo Slovenska bol zatknutý a ďalším desiatim osobám bol zamietnutý vstup do Severného Macedónska z dôvodu agresívneho a nevhodného správania sa počas letu a po pristátí.

V stredu 10. decembra okolo 20:30 h bolo regionálne policajné riaditeľstvo v Skopje informované, že v lietadle prilietajúcom zo Slovenska boli viaceré osoby pod vplyvom alkoholu.

Mali to byť priaznivci Slovana Bratislava, ktorí nedodržiavali pravidlá počas letu a po pristátí, správali sa agresívne a rušili ostatných cestujúcich a posádku. Informoval o tom web skpje1.mk.

Kapitán lietadla bol vzhľadom na ohrozenie bezpečnosti letu nútený kontaktovať pozemné riadenie a vyžiadať si asistenciu polície ihneď po pristáti.

Muži zákona dorazili na miesto a na základe prijatých opatrení zadržali osobu s iniciálami L.T. (38 rokov) zo Slovenska, zatiaľ čo 10 ďalším osobám bol z bezpečnostných dôvodov zamietnutý vstup do krajiny. Všetci pochádzali z krajiny spod Tatier.

