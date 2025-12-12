Futbal pre boháčov? Šialené ceny lístkov na MS 2026, fanúšikovia besnia

Futbaloví fanúšikovia obvinili Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA) z „monumentálnej zrady“ po tom, čo sa v utorok začali šíriť informácie o cenách vstupeniek pre budúcoročné majstrovstvá sveta. Referuje o tom web ESPN.
FIFA prideľuje 8 % lístkov národným futbalovým zväzom na predaj najvernejším fanúšikom, no ceny, ktoré zverejnil Nemecký futbalový zväz (DFB), sa pohybujú od 180 do 700 dolárov za zápasy základnej skupiny, pričom najlacnejší lístok na finále stojí 4 185 dolárov a najdrahší až 8 680 dolárov.
Tieto ceny výrazne prevyšujú pôvodné vyhlásenia FIFA o dostupnosti lístkov za 60 dolárov. Cieľom amerických futbalových predstaviteľov pri podávaní kandidatúry na turnaj pred siedmimi rokmi pritom bolo ponúknuť stovky tisíc lístkov za 21 dolárov počas úvodnej fázy turnaja.
Vágne kritériá
Organizácia Football Supporters Europe (FSE) označila súčasné ceny za „vydieranie“ a uviedla, že fanúšikovia by museli zaplatiť približne 8 100 dolárov (asi 6 900 eur), aby mohli sledovať všetky zápasy od úvodného až po finále prostredníctvom alokácie lístkov pre najvernejších fanúšikov. To je päťkrát viac ako na minulých majstrovstvách v Katare.
Nie dva polčasy, ale štyri štvrtiny. MS 2026 prinesú revolučnú zmenu
FSE kritizuje, že namiesto jednotnej ceny za všetky zápasy základnej skupiny sa ceny lístkov líšia podľa „vágnych kritérií, ako je vnímaná atraktivita zápasu“.
Anglická organizácia Football Supporters‘ Association označila cenovú politiku za „smiešnu“ a vyjadrila, že tieto ceny sú urážkou pre fanúšikov, ktorí podporujú svoj tím aj mimo hlavných turnajov. Fanúšikovská skupina Free Lions vyjadrila podporu stanovisku FSE a označila ceny za „šokujúce“ a „nad rámec už tak vysokých nákladov“.
Sľuby o lístkoch za 60 eur
FIFA v septembri uviedla, že lístky predávané cez jej web budú stáť od 60 dolárov na zápasy základnej skupiny až po 6 730 dolárov za finále, pričom ceny sa môžu meniť v rámci dynamického oceňovania, ktoré sa pri MS používa prvýkrát.
Najväčšie futbalové podujatie v histórii. MS 2026 prinesú nezabudnuteľné momenty, no kontroverzie prišli už počas žrebu - FOTO
FIFA ponúka lístky v štyroch kategóriách, pričom najlepšie miesta sú v kategórii 1. V zozname cien zverejnenom nemeckou federáciou sú však len tri kategórie. Najlacnejší lístok stál 180 dolárov za úvodný zápas Nemecka proti Curacau v Houstone, zatiaľ čo najlacnejší lístok na semifinále stál 920 dolárov a najdrahší 1 125 dolárov.
FSE vyzvala FIFA, aby okamžite zastavila predaj lístkov cez národné asociácie, kým sa nenájde riešenie rešpektujúce tradíciu, univerzálnosť a kultúrny význam majstrovstiev sveta. Keď sa v roku 1994 konal svetový šampionát v USA, ceny lístkov sa pohybovali od 25 do 475 dolárov. Na MS 2022 v Katare sa ceny hýbali od približne 70 do 1 600 dolárov.