Fungovanie právneho štátu je podľa ZOJ ohrozené zmenami, ktorými chce vláda meniť fungovanie prokuratúry

Sudcovská iniciatíva Za otvorenú justíciu (ZOJ) považuje spôsob, akým vláda zavádza zmeny v oblasti justície za neprípustný a ohrozujúci riadne fungovanie právneho štátu. Uvádza sa to v stanovisku ZOJ k vládnemu zámeru zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry s tým, že navrhované zmeny ovplyvnia výkon pôsobnosti prokurátorov v najzávažnejších trestných veciach.

Iniciatíva tiež poukázala na výzvu Európskej komisie, ktorou požiadala vládu, aby nepokračovala v novelizácii Trestného zákona a zrušení ÚPŠ bez odbornej diskusie a dôkladnom zvážení návrhov týchto zmien.

Chýba objektívne odôvodnenie

„Úrad špeciálnej prokuratúry vznikol spoločne so Špecializovaným trestným súdom pred viac ako 20 rokmi za účelom špecializácie pri odhaľovaní a vyšetrovaní trestných činov korupcie a ďalších vybraných závažných trestných činov. Špecializácia je kľúčovým nástrojom pri skvalitňovaní činnosti orgánov v trestnom konaní rovnako ako v konaní pred súdmi,“ konštatuje iniciatíva.

ZOJ zároveň zdôrazňuje, že vláda neprezentovala konkrétne skutočnosti, ktoré by objektívne a v súlade so zákonom odôvodňovali neprimerane rýchly zásah do trestného konania bez dostatočnej odbornej prípravy v riadnom legislatívnom procese a v súlade s princípmi právneho štátu.

Úrad chcú zachovať

„Podporujeme preto vyhlásenie Rady prokurátorov a 28 prokurátorov ÚŠP za zachovanie tejto inštitúcie,“ doplnila ZOJ s tým, že zároveň apelujú na poslancov Národnej rady SR, aby uvedený vládny návrh neschválili.

Právomoc nad vyšetrovaním trestnej činnosti patriacej do pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu sa má od 15. januára vrátiť krajským prokuratúram a dohľad nad ich činnosťou Generálnej prokuratúre SR. Vyplýva to zo zmien Trestného zákona, ktoré v stredu 6. decembra s pripomienkami odobrila vláda.

Krajské prokuratúry podľa stanoviska ministerstva spravodlivosti, ktoré návrhy zmien na rokovanie kabinetu predložilo, disponujú dostatočným, nestranným a odborne zdatným prokurátorským stavom.