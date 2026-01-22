Francúzsko zadržalo v Stredozemnom mori tanker z ruskej „tieňovej flotily“

Paríž hovorí o lodi pod falošnou vlajkou, operácia prebehla s podporou spojencov.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
France New Caledonia
Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: Yoan Valat, Pool Photo via AP
 Francúzske námorníctvo vo štvrtok s podporou spojeneckých krajín zadržalo a prehľadalo tanker podozrivý z príslušnosti k ruskej takzvanej tieňovej flotile v Stredozemnom mori. Oznámil to francúzsky prezident Emmanuel Macron.

„Dnes ráno francúzske námorníctvo nastúpilo na palubu a prehľadalo ropný tanker z Ruska, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie a ktorý je podozrivý z plavby pod falošnou vlajkou,“ uviedol Macron na sociálnej sieti X.

Dodal, že operácia sa uskutočnila na otvorenom mori v Stredozemnom mori „s podporou viacerých našich spojencov“ a že plavidlo bolo odklonené.

Tieňová flotila

Takzvaná ruská tieňová flotila označuje sieť starších tankerov s nejasným vlastníctvom, ktoré Moskva využíva na obchádzanie sankcií uvalených po invázii na Ukrajinu. Tieto lode často menia názvy, vlajky či registračné údaje a prepravujú ruskú ropu mimo oficiálnych obchodných kanálov.

Spojené štáty v uplynulých mesiacoch výrazne sprísnili kroky proti tejto flotile. Washington zaviedol nové sankcie proti desiatkam tankerov, lodným spoločnostiam a sprostredkovateľom, ktorých viní z pomoci Rusku pri obchádzaní cenového stropu na ropu.

Širší rámec

Americká administratíva zároveň vyzvala spojencov v Európe a Ázii, aby zvýšili kontroly podozrivých plavidiel a obmedzili ich prístup do prístavov.

Zásah francúzskeho námorníctva tak zapadá do širšej snahy západných krajín sprísniť presadzovanie sankcií voči Moskve a obmedziť príjmy Ruska z vývozu ropy, ktoré Kremeľ využíva na financovanie vojny na Ukrajine.

